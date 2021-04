La ministre Mélanie Joly fait valoir les investissements en tourisme, arts et culture figurant dans le budget de 2021

MONTRÉAL, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec

Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada visant à finir la lutte contre la COVID-19 et à assurer une relance économique vigoureuse qui vise l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, s'est entretenue avec Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, Louise Beaudoin, présidente du conseil d'administration du Regroupement des événements majeurs internationaux, Paul Arseneault, de l'Université du Québec à Montréal, et Martin Lessard, de MT Lab, sur la relance de l'industrie touristique de Montréal. La discussion, organisée par Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) au MT Lab, était axée sur les pistes pour appuyer cette relance énumérées dans le récent Budget 2021 : une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

Contexte

Les impacts de la COVID-19 sur les travailleurs et les entreprises des secteurs du tourisme, des arts et de la culture ont été sévères. Alors que le déploiement des vaccins suit son cours, les entreprises des secteurs du tourisme, des arts et de la culture se préparent à accueillir de nouveau les Canadiens pour leur permettre de découvrir les lieux et les activités formidables que le pays a à offrir, lorsqu'ils pourront le faire en toute sécurité.

Afin d'aider les secteurs du tourisme à se rétablir, le gouvernement propose de mettre à leur disposition un ensemble de mesures de soutien totalisant 1 milliard de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022. Les investissements proposés incluent :

200 millions de dollars par l'entremise des agences de développement régional à l'appui des grands festivals et des événements;

200 millions de dollars par l'entremise de Patrimoine canadien pour appuyer les festivals locaux, les événements et les organismes culturels communautaires tels que les pièces de théâtre extérieures, les célébrations du patrimoine, les musées locaux et les événements sportifs amateurs, et bien plus encore;

100 millions de dollars à Destination Canada pour des campagnes de marketing destinées à aider les Canadiens et les autres visiteurs à découvrir et à explorer le pays;

ainsi qu'un fonds d'aide au tourisme de 500 millions de dollars, administré par les agences de développement régional, pour appuyer les investissements des entreprises touristiques locales dans l'adaptation de leurs produits et services aux mesures de santé publique, et pour d'autres investissements qui les aideront à se remettre de la pandémie et à se positionner pour une croissance future.

Par ailleurs, le budget de 2021 propose plusieurs mesures pour soutenir les arts et la culture, dont :

300 millions de dollars sur deux ans à Patrimoine canadien pour mettre sur pied un fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport;

49,6 millions de dollars sur trois ans à Patrimoine canadien pour le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, le Fonds du Canada pour la présentation des arts et le Programme des célébrations et commémorations;

pour la présentation des arts et le Programme des célébrations et commémorations; ainsi que 21 millions de dollars en 2021-2022 au titre de soutien opérationnel immédiat à CBC/Radio-Canada afin d'assurer sa stabilité pendant la pandémie et de lui permettre de continuer à offrir des émissions de nouvelles et de divertissement dans les deux langues officielles qui tiennent les Canadiens informés.

Le budget de 2021 est un plan visant à offrir une passerelle aux Canadiens et aux entreprises canadiennes pendant la crise et à assurer une relance vigoureuse. Il propose de prolonger les mesures de soutien aux entreprises et au revenu jusqu'à l'automne et de faire des investissements en vue de créer des emplois et d'aider les entreprises de l'ensemble de l'économie à revenir en force. Il appuiera près de 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi, y compris 215 000 possibilités pour les jeunes, apportera du soutien pour les entreprises dans les secteurs les plus touchés, comme le tourisme, les arts et la culture, et accélérera les investissements et la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Le budget de 2021 est un plan qui met le gouvernement sur la bonne voie pour respecter son engagement de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

Citation

« Notre gouvernement a mis en place des programmes fédéraux de soutien d'urgence aux entreprises et aux travailleurs des secteurs du tourisme, des arts et de la culture. Notre budget féministe est un bon plan pour une reprise économique vigoureuse. Nos investissements permettront de rétablir ces secteurs, en attirant des visiteurs dans les villes et villages du pays, ce qui entraînera des dépenses stimulant les économies locales. Nous ferons les investissements nécessaires pour créer des emplois pour les Canadiens et aider nos entrepreneurs, afin que notre économie revienne en force une fois que nous serons sortis du bois. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Les faits en bref

Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes :

qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes : Appuyer les petites et moyennes entreprises dans le cadre de plusieurs initiatives de transformation, comme :



Un nouveau programme canadien d'adoption du numérique qui aidera plus de 160 000 entreprises à assumer le coût de nouvelles technologies et leur fournira les conseils dont elles ont besoin pour tirer le meilleur parti des nouvelles technologies, avec l'aide de 28 000 jeunes Canadiens qui seront formés pour travailler avec elles.





La possibilité pour les petites entreprises canadiennes de procéder à la passation en charges d'un montant pouvant aller jusqu'à 1,5 million de dollars en investissements en capital dans un vaste éventail d'actifs, notamment la technologie numérique et la propriété intellectuelle. Il s'agit d'un investissement supplémentaire de 2,2 milliards de dollars dans la croissance des entrepreneurs canadiens au cours des cinq prochaines années.



Revitaliser le secteur du tourisme grâce à un financement de 1 milliard de dollars pour aider les entreprises touristiques à se rétablir et pour appuyer les festivals et les événements culturels qui offrent des emplois et une croissance dans bon nombre de nos villes et communautés.



Appuyer les femmes, les Canadiens noirs et d'autres entrepreneurs sous-représentés qui font face à des obstacles au démarrage et à la propriété d'entreprises grâce à un investissement de 300 millions de dollars visant à améliorer des initiatives, comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.



Établir un salaire minimum fédéral de 15 $.

Liens connexes

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Les médias peuvent s'adresser à : Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]