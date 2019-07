La ministre Mélanie Joly annonce un investissement pour soutenir le tourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La Ville de Roberval obtient 500 000 $ du gouvernement du Canada pour l'installation d'un nouveau quai de plaisance, ce qui permettra de faire croître l'offre touristique dans la région.

ROBERVAL, QC, le 27 juill. 2019 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le secteur touristique nous permet de diversifier les économies locales, d'offrir de bons emplois aux familles de la classe moyenne et de montrer le meilleur de chez nous au monde entier. Le tourisme génère des retombées économiques importantes au Saguenay-Lac-Saint-Jean et génère plus d'un emploi sur dix d'un océan à l'autre. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans les entreprises et les produits du secteur du tourisme.

En janvier dernier, lors du passage de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, la Ville de Roberval avait souligné l'importance d'avoir un quai de plaisance situé dans le secteur de la Pointe-Scott. La ministre a donc entendu le milieu touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et arrive aujourd'hui avec un support financier important de 500 000 dollars.

Grâce à l'appui du gouvernement du Canada, la Ville de Roberval pourra aménager le secteur de la Pointe-Scott en construisant, notamment, un nouveau bâtiment d'accueil et un quai destiné aux activités nautiques douces permettant un accès direct au lac, tant en période estivale qu'en période hivernale. Ce projet permettra de bonifier l'offre touristique, ce qui générera une augmentation significative du nombre de touristes ainsi que des retombées économiques au sein de la MRC Domaine-du-Roy.

Cette aide financière non remboursable est consentie en vertu du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à faire valoir des produits, des installations ou des expériences touristiques. Au Québec, c'est Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) qui met en œuvre le FEC.

Cette annonce donne suite à celle faite par la ministre Joly de la nouvelle stratégie canadienne en matière de tourisme ‒ Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.

« Le but de notre stratégie est d'aider des communautés comme celle de Roberval à développer des produits et des expériences touristiques uniques qui sauront attirer un plus grand nombre de visiteurs pendant toute l'année. Après avoir écouté les préoccupations du milieu, nous arrivons aujourd'hui avec un projet structurant pour la municipalité. Ces nouvelles installations permettront aux résidents et aux visiteurs d'apprécier l'ensemble de l'offre touristique de la région été comme hiver. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets comme celui de la Ville de Roberval qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici, qui mettent encore davantage en valeur les attraits incomparables qui nous entourent et qui trouvent écho bien au-delà notre région du Lac-Saint-Jean. »

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean

« L'innovation ne se produit pas seulement dans les grandes villes : elle se manifeste dans toutes les régions du Canada. Voilà pourquoi nos agences de développement régional jouent un rôle important pour aider les entreprises à transformer leurs innovations en croissance économique et en emplois de qualité pour les Canadiens. Par l'entremise du FEC, notre gouvernement investit dans le développement de notre secteur touristique et dans le potentiel économique de nos communautés. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes heureux de compter sur l'appui de DEC, un geste concret pour soutenir notre vision de faire de la Pointe-Scott une fenêtre sur le lac. Le déploiement touristique et économique qu'apportera cet important projet est à la mesure de la volonté du conseil municipal d'augmenter la visibilité de Roberval et d'ainsi attirer encore plus de visiteurs dans la région. »

Sabin Côté, maire de Roberval

