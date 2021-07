Développement économique Canada pour les régions du Québec renouvelle son soutien aux organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX).

LONGUEUIL, QC, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui plus que jamais, il est primordial d'améliorer la capacité d'exportation des entreprises pour augmenter leurs ventes, leur productivité et leur compétitivité en vue d'une relance économique rapide dans ce contexte de pandémie. Les organismes régionaux de promotion des exportations, les ORPEX1, sont de précieux alliés des entrepreneurs qui souhaitent amorcer des démarches sur les marchés extérieurs. Leurs services de proximité et de première ligne offerts aux PME québécoises, comme l'accompagnement spécialisé, l'information sur l'exportation et la mise en relation avec des personnes-clés, contribuent directement à leur réussite.

Alors que le gouvernement du Canada met en place un plan pour une relance économique robuste, il est important de soutenir ces entreprises qui veulent exporter et innover afin de poursuivre leur croissance et assurer leur réussite.

La ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, l'honorable Mélanie Joly, accompagnée de l'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec, député d'Honoré-Mercier et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui le renouvellement du soutien du gouvernement du Canada à 16 ORPEX pour des investissements dont le montant total pourra atteindre 11 134 330 $.

Ces contributions non remboursables permettront aux ORPEX de continuer à aider les entreprises à exporter et commercialiser leurs produits et services sur les marchés hors Québec. De ces contributions, 8 309 980 $ serviront au soutien des activités d'exportation alors que 2 824 350 $ permettront d'appuyer et d'encadrer les projets d'innovation de PME en croissance.

Les ORPEX aident notamment les entreprises à :

élaborer un plan d'affaires international;

obtenir de l'information sur l'exportation;

organiser leurs actions pour percer les marchés extérieurs;

recevoir un diagnostic sur leur capacité à exporter;

connaître les possibilités de financement pour leurs projets d'exportation;

acquérir une formation spécialisée.



1 On peut consulter la liste des ORPEX en annexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Le soutien et l'accompagnement qu'offrent les ORPEX aux PME contribuent grandement au positionnement de nos entreprises à l'échelle mondiale. Et en ces temps de reprise post-COVID-19, cette aide aux ORPEX s'inscrit parfaitement dans notre plan de relance économique. Nous aiderons par le fait-même les entreprises québécoises à saisir les opportunités qui se présenteront à elles dans de nombreux marchés hors Québec. De plus, en mettant l'accent sur l'importance de l'innovation, ce financement renouvelé donnera aux entreprises québécoises des outils pour se positionner avantageusement, et ce, dès maintenant. Je suis fière de soutenir, via DEC, ces organismes uniques au Québec qui existent depuis maintenant plus de 30 ans. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Cette annonce, c'est un exemple clair que notre gouvernement continue de tout faire pour donner à nos entreprises et nos entrepreneurs locaux des moyens concrets pour relancer notre économie. Avec ces investissements, on aide nos communautés à prospérer, on assure de bons emplois et on investit dans des entreprises et organismes d'ici qui vont faire rayonner le Québec, non seulement dans tout le Canada, mais aussi dans le monde. »

L'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec, député d'Honoré-Mercier et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« C'est avec plaisir que nous accueillons le renouvellement de cette entente qui pourra permettre aux PME de toutes les régions du Québec d'avoir accès à des services adaptés à leurs réalités et qui les guideront dans leur croissance à l'international. Les experts au sein des organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) pourront ainsi continuer à s'investir de façon diligente afin d'accompagner et de préparer les entreprises en leur offrant des services accessibles et pertinents pour se positionner avantageusement sur les marchés d'exportation. »

Nadine Brassard, présidente, Commerce International Québec

Faits en bref

Les ORPEX ont notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les accompagner dans la conquête et la diversification des marchés extérieurs.

Les investissements annoncés aujourd'hui sont conditionnels à la signature d'ententes de contribution entre DEC et les ORPEX.

Les fonds sont consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage : Vaccins contre la

COVID-19.

Annexe

Region ORPEX Abitibi-Témiscamingue Bureau de promotion des exportations de l'Abitibi-Témiscamingue Bas-Saint-Laurent Innov&Export PME Centre-du-Québec Carrefour Québec International Chaudière-Appalaches Développement PME Chaudière-Appalaches Côte-Nord Commerce international Côte-Nord Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine GÎMXPORT Lanaudière Société de développement international de Lanaudière Laurentides Laurentides international Laval Ville de Laval Montérégie Commerce international Québec Montérégie-Ouest Développement économique de l'agglomération de Longueuil Expansion PME Montréal Chambre de commerce de l'Est de Montréal Développement économique Saint-Laurent Outaouais Chambre de commerce de Gatineau Saguenay-Lac-Saint-Jean SERDEX

