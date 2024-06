GATINEAU, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à éliminer les obstacles et à bâtir une société plus juste, plus équitable et plus inclusive où tout le monde, y compris les personnes en situation de handicap, peut participer pleinement et contribuer à la communauté.

Cette semaine, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, représentait le Canada lors de la 17e session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies à New York. Le thème général de cette année était « Repenser l'inclusion du handicap dans la conjoncture internationale actuelle et dans la perspective du Sommet pour l'avenir ».

Dans son allocution devant les Nations Unies, la ministre Khera a réaffirmé l'engagement continu du Canada en faveur de la pleine inclusion des personnes en situation de handicap. La ministre a également souligné les importants progrès réalisés pour bâtir un Canada plus inclusif pour tous, y compris pour les personnes en situation de handicap. Elle a mis l'accent sur la création de la nouvelle Prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui contribuera au bien-être financier de centaines de milliers de Canadiens en situation de handicap en âge de travailler. Elle a également souligné les efforts constants déployés pour offrir un accès égal aux possibilités d'emploi, ce qui appuie à la fois l'avancement professionnel pour les personnes en situation de handicap et la croissance économique du pays. En outre, la ministre Khera a souligné les engagements internationaux du Canada visant à soutenir les efforts mondiaux de bâtir un monde inclusif pour les personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de la Conférence, la ministre Khera a annoncé, au nom du ministre du Développement international, l'honorable Ahmed Hussen, une contribution canadienne de 5,9 millions de dollars de 2024 à 2026 au Programme des Nations Unies pour le développement en vue de la mise en œuvre d'un projet d'inclusion des personnes en situation de handicap et de soins qui leur sont prodigués, dans le cadre du Partenariat sur les droits des personnes handicapées des Nations Unies. Cette initiative permettra de faire avancer les droits des personnes en situation de handicap en Colombie, au Kenya, au Mozambique, au Panama et en Tanzanie, particulièrement en élargissant les possibilités de vivre de manière indépendante pour ces personnes, surtout les femmes. L'initiative améliorera également le bien-être des aidants non rémunérés en apportant du soutien aux proches des personnes en situation de handicap. Ces fonds s'inscrivent dans l'engagement de 100 millions de dollars du Canada annoncé par le premier ministre Justin Trudeau en 2021 qui vise à remédier aux inégalités entre les genres relativement au travail rémunéré et non rémunéré lié aux soins dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.

Cette année, trois jeunes leaders se sont joints à la délégation canadienne, en reconnaissance de leur leadership avéré en faveur des personnes en situation de handicap dans leur communauté. En participant à la Conférence, Isai Estey de Dartmouth (Nouvelle-Écosse), Nicole Flynn de Madoc (Ontario) et Eitel Houedakor de Montréal (Québec) apportent non seulement leur point de vue aux discussions tenues lors de la Conférence, mais ils aident aussi à façonner le leadership des jeunes au sein de la communauté des personnes en situation de handicap, au Canada et partout dans le monde.

Citations

« Un Canada plus accessible et plus inclusif a encore plus de poids au sein d'un monde plus accessible et plus inclusif. La Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies a été une occasion de renforcer nos efforts à l'échelle mondiale visant à bâtir un monde exempt d'obstacles où la contribution des personnes en situation de handicap est valorisée et célébrée. Le Canada continuera de travailler avec ses alliés au pays et à l'étranger afin d'éliminer les barrières, de créer une société plus inclusive, ici et partout dans le monde, et de respecter ses obligations en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

« La pandémie de COVID-19, les catastrophes naturelles et les conflits ont amplifié les inégalités pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants dans de nombreuses régions du monde. Remédier à ces enjeux est essentiel pour le bien-être humain, la croissance économique durable, l'égalité des genres et l'atteinte des objectifs de développement durable. Le Canada demeure déterminé à faire en sorte que les personnes marginalisées aient les outils et les moyens nécessaires pour atteindre leur plein potentiel. »

- Le ministre du Développement international, Ahmed Hussen

Faits en bref

La 17e session de la Conférence des parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies a eu lieu du 11 au 13 juin 2024.

Les sous-thèmes abordés lors de la session cette année étaient : la coopération internationale visant à promouvoir les innovations technologiques et le transfert de technologies pour un avenir inclusif; les personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d'urgence humanitaire; la promotion du droit des personnes handicapées à travail décent et à des moyens de subsistance durables.

La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée par l'Assemblée générale le 13 décembre 2006 et est entrée en vigueur le 3 mai 2008. Le Canada a ratifié la Convention en 2010 et a adhéré à son Protocole facultatif en 2018.

Le Partenariat sur les droits des personnes handicapées des Nations Unies rassemble des organismes de l'ONU et vise à soutenir la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies.

Liens connexes

