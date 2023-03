GATINEAU, QC, le 27 mars 2023 /CNW/ - La ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, a annoncé aujourd'hui qu'elle se rendra à New York pour participer à la 13e session du Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement des Nations Unies, qui se déroulera du 3 au 6 avril 2023. Le Groupe de travail examine le cadre international qui régit les droits fondamentaux des aînés afin d'y déceler d'éventuelles lacunes et de trouver la meilleure façon de les combler, notamment en étudiant la possibilité de mettre en œuvre d'autres instruments et mesures, s'il y a lieu. La 13e session sera axée sur le droit à la santé et à l'accès aux services de santé ainsi que sur l'inclusion sociale.

Pendant sa présence à New York, la ministre Khera prononcera le discours national du Canada et discutera avec ses homologues des efforts visant à promouvoir les droits fondamentaux des aînés et à soutenir les aînés partout dans le monde. Le Canada est un chef de file mondial en matière de soutien aux aînés grâce à son régime de retraite efficace et à son système de soins de santé universel. Nous sommes impatients de faire connaître notre expérience et de travailler en collaboration pour améliorer la vie des aînés ici et partout dans le monde.

Tout au long de son séjour, la ministre Khera aura l'occasion de montrer l'engagement et le leadership actif du Canada en matière de promotion et de protection des droits de la personne, y compris les droits des aînés. Elle participera au débat d'experts sur le droit à la santé et à l'accès aux services de santé. À cette occasion, la ministre Khera soulignera les efforts du gouvernement visant à améliorer le système de soins de santé du Canada, notamment grâce à un ensemble d'investissements historique totalisant 198,6 milliards de dollars afin de remédier aux dommages causés par la pandémie et de préparer le système de soins de santé pour l'avenir. Elle aura aussi l'occasion de mettre l'accent sur la manière dont les valeurs fondamentales de l'universalité et de l'accessibilité contribuent à faire du Canada un chef de file mondial en matière de services de santé pour les aînés.

En outre, la ministre Khera rencontrera des homologues d'autres États membres, de hauts fonctionnaires des Nations Unies et des représentants de la société civile. La ministre prononcera également le discours principal lors de l'événement parallèle de l'International Longevity Centre Canada, le 4 avril. Dans son discours, elle soulignera les efforts du Canada pour améliorer les conditions dans les centres de soins à long terme. Le gouvernement du Canada a récemment pris connaissance de nouvelles normes nationales pour les établissements de soins à long terme et investit 3 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires à mettre ces normes en œuvre. Cette mesure visant à faire en sorte que tous les aînés puissent avoir accès à des soins de haute qualité et sûrs, peu importe où ils habitent.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à soutenir les aînés à mesure qu'ils vieillissent. Au Canada, les aînés sont protégés par un solide cadre juridique reposant notamment sur la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi canadienne sur les droits de la personne et les codes provinciaux et territoriaux des droits de la personne, qui interdisent toute forme de discrimination fondée sur l'âge. Dans un contexte où le vieillissement de la population s'accélère à l'échelle de la planète, le Canada reconnaît qu'il est nécessaire de promouvoir les droits des aînés pour qu'ils puissent participer pleinement à la vie sociale, économique, culturelle et politique, sans subir de discrimination.

« Il est très important de discuter des manières de bien protéger les droits des aînés, comme nous l'avons vu par les drames survenus au cours de la pandémie. La participation du Canada à la prochaine session est extrêmement importante au moment où nous faisons des investissements historiques en faveur du système de santé et de soins à long terme afin de nous préparer pour les besoins de notre population vieillissante. Parce que tous les aînés, peu importe où ils habitent, devraient être en mesure d'accéder à des soins sûrs et de grande qualité lorsqu'ils en ont besoin. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

La 13 e session du Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement des Nations Unies se déroulera du 3 au 6 avril à New York . Elle sera axée sur le droit à la santé et à l'accès aux services de santé et sur l'inclusion sociale.

session du Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement des Nations Unies se déroulera du 3 au 6 avril à . Elle sera axée sur le droit à la santé et à l'accès aux services de santé et sur l'inclusion sociale. En 2010, l'Assemblée générale des Nations Unies a créé le Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement.

Le Groupe de travail veille à ce que les aînés aient une place et un poids dans les priorités en matière de droits de la personne en envisageant des mesures ou des instruments pour mieux protéger les droits fondamentaux des aînés.

travail veille à ce que les aînés aient une place et un poids dans les priorités en matière de droits de la personne en envisageant des mesures ou des instruments pour mieux protéger les droits fondamentaux des aînés. Le Canada participe activement aux sessions annuelles du Groupe de travail et à ses travaux. Il a d'ailleurs été membre du Bureau du Groupe de travail lors de la 12 e session, au cours de laquelle la ministre Khera a prononcé le discours national du Canada.

participe activement aux sessions annuelles du Groupe de travail et à ses travaux. Il a d'ailleurs été membre du Bureau du Groupe de travail lors de la 12 session, au cours de laquelle la ministre Khera a prononcé le discours national du Canada. Le 6 mars 2023, la ministre Khera a annoncé que le Canada s'est joint au groupe informel restreint interrégional du Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement des Nations Unies.

Ce groupe informel restreint interrégional dirigé par l'Argentine a été créé lors de la dernière session du Groupe de travail, en avril 2022. Le principal objectif du groupe informel est de veiller à ce que les Nations Unies et les États membres continuent à promouvoir les droits fondamentaux des aînés, notamment en envisageant la création d'un processus pour cerner et combler les lacunes potentielles du système international des droits des aînés.

Le groupe informel compte actuellement 16 États membres : l'Argentine, l'Autriche, le Bangladesh , le Canada, le Chili, El Salvador , l'Allemagne, l'Italie, le Maroc, les Philippines , la Slovaquie, la Slovénie, la Türkiye, le Royaume-Uni, les États-Unis et l' Uruguay .

, le Canada, le Chili, , l'Allemagne, l'Italie, le Maroc, les , la Slovaquie, la Slovénie, la Türkiye, le Royaume-Uni, les États-Unis et l' . L'annonce du 6 mars 2023 s'inscrit dans l'engagement du Canada pour la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par les Nations Unies; elle soutient plus particulièrement les progrès réalisés dans la promotion et la protection des droits de toutes les personnes, y compris les aînés.

