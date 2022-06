GATINEAU, QC, le 8 juin 2022 /CNW/ - Après toute une vie de travail acharné, les aînés veulent mener une vie saine et indépendante, en toute sécurité. Nombre d'entre eux veulent rester chez eux le plus longtemps possible, dans une collectivité qui les soutient. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte qu'ils aient tous les soins dont ils ont besoin pour pouvoir vieillir dans la dignité chez eux, augmentant ainsi leur sentiment d'appartenance et renforçant le lien qui les unit à leur collectivité.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Kamal Khera, a annoncé le lancement d'une nouvelle initiative appelée Bien vieillir chez soi. Elle permettra d'aider les aînés à demeurer dans leur foyer le plus longtemps possible et de leur offrir toute l'assistance pratique nécessaire pour les tâches du quotidien.

Dans le budget de 2021, 90 millions de dollars avaient été débloqués sur quatre ans, à compter de 2022-2023, pour cette initiative. Dans le cadre d'appels de propositions, des organisations pourront demander du financement pour des projets réalisés selon les critères de deux volets : Projets pilotes de soutien à domicile et Mise à l'échelle des services pour les aînés.

Le volet Projets pilotes de soutien à domicile finance les organisations admissibles à travers le Canada ayant de l'expérience dans la prestation d'un ou de plusieurs services bénévoles précis aux aînés. Ces organisations doivent fournir au moins l'un des services pratiques admissibles aux aînés vulnérables ou à faible revenu des environs, et les aider à comprendre et à obtenir ceux offerts par d'autres organisations locales. Les services admissibles comprennent :

entretien ménager léger (lessive, nettoyage);

livraison ou préparation de repas;

entretien de la maison (réparations, entretien du terrain, tonte de pelouse);

transport (rendez-vous, courses);

déneigement;

livraisons par des bénévoles (épiceries, médicaments, fournitures pour animaux domestiques);

visites amicales à domicile.

Le volet Mise à l'échelle des services pour les aînés finance des organisations admissibles pour qu'elles élargissent ceux de leurs services qui se sont avérés efficaces pour aider les aînés à vieillir chez eux. Les demandes doivent comprendre la prestation de services dans plus d'une province ou d'un territoire. Les gouvernements et organisations autochtones situés au Québec peuvent choisir de proposer une mise à l'échelle dans une seule province ou un seul territoire, ou dans plusieurs.

Les organisations sont invitées à soumettre leurs propositions de projet dans le cadre du volet Projets pilots de soutien à domicile ou du volet Mise à l'échelle pour les aînés de l'initiative Bien vieillir chez soi d'ici le 22 juillet 2022.

Citations

« Vieillir en santé, c'est aussi avoir la possibilité de rester chez soi le plus longtemps possible. À travers l'initiative Bien vieillir chez soi, le gouvernement du Canada aide les aînés à accéder aux services dont ils ont besoin pour vieillir dans le confort de leur foyer, au sein d'une communauté qui les soutient. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Offrir des services de soutien communautaire qui permettent aux aînés de continuer à vivre en toute indépendance dans leur maison est essentiel pour notre système de santé et notre système social. Chaque jour, nous voyons les avantages pour la santé, la communauté et l'économie des services de soutien à domicile créatifs communautaires offerts aux aînés. C'est avec grand plaisir que nous accueillons la ministre Khera à Ottawa West Community Support. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de faire connaître notre centre et de discuter des programmes disponibles pour les maisons privées et la communauté. »

- Jennifer Lalonde, directrice générale, Ottawa West Community Support

Les faits en bref

Le budget de 2021 comprenait 90 millions de dollars en subventions et contributions et en financement opérationnel pour Bien vieillir chez soi.

Sur ce montant, 22,95 millions de dollars ont été alloués à l'appel de propositions du volet Mise à l'échelle des services pour les aînés et 53,35 millions, pour celui du volet Projets pilotes de soutien à domicile.

L'appel de proposition a été lancé le 8 juin 2022 et se poursuivra jusqu'au 22 juillet 2022.

Les aînés constituent l'un des groupes démographiques qui connaissent la plus forte croissance au Canada . D'ici 2030, le Canada devrait compter 9,4 millions d'aînés, ce qui représentera près d'un quart de sa population.

L'initiative Bien vieillir chez soi est un nouveau programme fédéral de subventions et contributions dont l'objectif consiste à aider les aînés à vieillir chez eux le plus longtemps possible.

Le financement appuiera des projets qui aideront les aînés à vieillir chez eux.

Les projets menés dans le cadre du volet Projets pilotes de soutien à domicile pourraient recevoir jusqu'à 800 000 $ de financement. Les projets menés dans le cadre du volet Mise à l'échelle des services pour les aînés pourraient recevoir jusqu'à 2 millions de dollars de financement.

