RICHMOND, BC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière Canadienne, l'honorable Joyce Murray, et le député de Richmond-Centre, Wilson Miao, sont allés au supermarché Grand Value Asian, à Richmond, pour souligner les investissements du budget de 2023, visant à rendre la vie plus abordable, notamment grâce au nouveau remboursement pour l'épicerie.

Le Canada s'est remis de manière remarquable de la récession entraînée par la COVID-19. La croissance économique du Canada a été la plus forte du G7 au cours de l'année dernière, et aujourd'hui, 830 000 Canadiens de plus ont un emploi qu'avant la pandémie, dont 110 300 ici en Colombie-Britannique. L'inflation au Canada a diminué pendant huit mois consécutifs. Notre taux de chômage est proche de son niveau le plus bas, et grâce à notre système pancanadien de services abordables d'éducation préscolaire et de garde d'enfants, le taux d'activité des femmes âgées de 25 à 54 ans a atteint le niveau record de 85,7 % en février dernier.

Le budget de 2023 s'appuie sur ces progrès importants.

Pour rendre la vie plus abordable, le budget de 2023 prévoit le nouveau remboursement des frais d'épicerie, qui offre un allégement de l'inflation ciblé à 11 millions de Canadiens et aux familles qui en ont le plus besoin, soit jusqu'à 467 $ de plus pour les couples admissibles avec enfants; 234 $ pour les personnes seules sans enfant, et 225 $ de plus pour les personnes âgées, en moyenne. Le gouvernement prend également des mesures pour réprimer les frais inutiles et les prêts à conditions abusives, pour réduire les frais de transaction des cartes de crédit pour les petites entreprises, et faire en sorte que la population canadienne puisse conserver plus d'argent dans ses poches.

Afin de renforcer le système universel de soins de santé publique du Canada, le budget prévoit 198,3 milliards de dollars - dont 27,47 milliards de dollars ici en Colombie-Britannique - pour réduire les arriérés, élargir l'accès aux services de santé familiale, et s'assurer que les provinces et les territoires sont en mesure d'offrir en temps opportun des soins de santé de qualité supérieure que la population canadienne mérite et s'attend à recevoir. Le budget de 2023 instaure aussi un nouveau Régime canadien de soins dentaires pour aider jusqu'à 9 millions de Canadiens, et veiller à ce qu'aucun Canadien n'ait à choisir entre sa santé et le paiement des factures mensuelles.

« Le budget de 2023 contribuera à rendre la vie plus abordable en aidant les Canadiens à faire face à leurs dépenses quotidiennes. Grâce au remboursement des frais d'épicerie, une famille de quatre personnes pourrait recevoir jusqu'à 467 dollars non imposables. Nous investissons pour aider les personnes qui en ont le plus besoin, grâce à ce paiement unique pour plus de 11 millions de Canadiens.»

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

