OTTAWA, ON, le 14 août 2025 /CNW/ - La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) est un problème grave dans le monde entier, qui représente une menace importante pour les populations de poissons et qui endommage les milieux marins. La pêche INN met également en péril les revenus des pêcheurs et des industries de la pêche respectueux des lois, ainsi que l'approvisionnement alimentaire de millions de personnes.

Pêches et Océans Canada (MPO) continue de faire sa part pour détecter et décourager la pêche INN, ayant récemment terminé la mission de l'opération North Pacific Guard (NPG). Il s'agissait de la troisième patrouille du MPO dans le cadre de l'opération multinationale annuelle en haute mer dans le Pacifique Nord, et la première à réunir des représentants de quatre nations à bord d'un seul navire de patrouille. La patrouille canadienne comprenait des représentants du Japon, de la République de Corée et des États-Unis. La mission a été appuyée par le personnel de la Garde côtière canadienne et de la Gendarmerie royale du Canada.

Les agents des pêches et le personnel de soutien ont patrouillé 17 773 km à bord du NGCC Sir Wilfrid Laurier, un navire polyvalent à grand rayon d'action de la Garde côtière canadienne, qui est aussi un brise-glace léger, capable d'utiliser des biocarburants. Au cours d'une période de deux mois, l'équipage composé d'experts a surveillé plusieurs centaines de navires de pêche, effectué 41 inspections en haute mer et interagi avec plus de 1 000 membres d'équipage à bord des navires.

Les inspections en haute mer ont permis de détecter 39 infractions potentielles aux exigences internationales en matière de pêche, y compris l'enlèvement des nageoires de requin, la récolte illégale de dauphins, la déclaration erronée ou inexacte des prises et des prises accessoires, ainsi que l'obstruction et la destruction de preuves.

Le Canada a également déployé l'un des aéronefs de patrouille aérienne à longue portée des pêches et d'application de la loi du ministère, qui est normalement basé à Campbell River (C.-B.), à Hokkaido (Japon) où des patrouilles quotidiennes ont permis de surveiller les activités de pêche dans le Pacifique Nord-Ouest. Au total, 366 bateaux de pêche ont été inspectés par voie aérienne et 51 infractions potentielles liées à l'enlèvement des nageoires de requin, à la pollution, à la conservation du saumon et aux exigences de marquage ont été détectées.

Au cours de la mission de cette année, le NGCC Sir Wilfrid Laurier a effectué une visite portuaire spéciale à Osaka, au Japon, pendant l'Exposition universelle. Des milliers de membres du public ont visité le navire et se sont renseignés sur le rôle du Canada dans la lutte contre la pêche INN auprès des agents des pêches et de l'équipage de la Garde côtière canadienne.

Citation

« Les milliers d'heures que nos agents des pêches passent à patrouiller l'océan Pacifique Nord chaque année, par voie aérienne et maritime, en vue de détecter et de décourager la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), démontrent clairement que le Canada appuie les lois internationales en prenant des mesures concrètes. Le succès continu de l'opération North Pacific Guard témoigne de la nécessité constante pour le Canada d'être un chef de file en matière de protection des espèces et des écosystèmes marins au pays et à l'étranger, à l'appui de nos objectifs de conservation et économiques. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

La participation à l'opération NPG est conforme à l'objectif du Canada de protéger les stocks de poissons dans le cadre de la Stratégie relative au saumon du Pacifique et de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique.

Plus de 1 100 navires sont immatriculés pour pêcher en haute mer dans le Pacifique Nord . L'opération NPG veille au respect des accords internationaux sur les pêches dans les eaux qui ne relèvent pas de la compétence nationale (au-delà de 200 milles marins des terres).

. L'opération NPG veille au respect des accords internationaux sur les pêches dans les eaux qui ne relèvent pas de la compétence nationale (au-delà de 200 milles marins des terres). Les agents des pêches canadiens ont participé à l'opération NPG depuis 2019, une opération internationale annuelle d'application de la loi en haute mer dans le Pacifique Nord .

. Cette année, le MPO a accueilli à bord des agents de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, de la Fisheries Agency of Japan et de la Garde côtière de la République de Corée.

des États-Unis, de la et de la Garde côtière de la République de Corée. Les agents des pêches ont effectué des patrouilles, en vertu du droit international, pour faire respecter l'interdiction des filets dérivants en haute mer par l'ONU ainsi que les règlements des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) qui assurent une protection contre la pêche INN.

Les infractions potentielles sont confidentielles et font l'objet d'une enquête par les États du pavillon, et les sanctions sont examinées par les organisations régionales de gestion des pêches internationales. Elles peuvent, dans des circonstances graves, comprendre l'interdiction totale de pêcher.

L'opération de cette année comprenait la participation de plus de 20 agents des pêches du MPO à bord du Sir Wilfrid Laurier et de quatre agents des pêches participant aux opérations de surveillance aérienne au Japon.

et de quatre agents des pêches participant aux opérations de surveillance aérienne au Japon. En plus de mener des activités de surveillance et d'application de la loi, les agents des pêches ont recueilli des données environnementales et des échantillons d'eau afin d'aider le Canada à comprendre l'environnement de la haute mer, y compris la zone de migration d'espèces d'intérêt, comme le saumon du Pacifique, et les niveaux de microplastiques dans l'eau. Ces données seront analysées et transmises à Environnement et Changement climatique Canada.

Documents connexes

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613‑990‑7537,[email protected]