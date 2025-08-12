VICTORIA, BC, le 12 août 2025 /CNW/ - Des représentants de Pêches et Océans Canada ainsi que de la Garde côtière canadienne présenteront un résumé des résultats de cette année pour la mission Opération North Pacific Guard, une mission en haute mer visant à détecter et à décourager la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'océan Pacifique Nord.

Date : 14 août 2025

Heure : 13 h (HE)

Lieu : Sur Zoom

Il y aura une période de questions à la fin des présentations.

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à la séance d'information technique virtuelle doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence. Le lieu de la séance sera fourni lors de l'inscription.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]