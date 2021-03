Le gouvernement du Canada investit pour solidifier une institution importante de la communauté francophone d'Ottawa

OTTAWA, ON, le 17 mars 2021 /CNW/ - En choisissant de vivre dans leur langue, les 2,4 millions de Canadiens et Canadiennes qui appartiennent aux communautés de langue officielle en situation minoritaire font preuve de résilience au quotidien. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'aider ces communautés à créer et à maintenir des institutions fortes, soutenues par elles et pour elles, afin d'assurer leur vitalité et leur pérennité. Dans cette optique, les lieux de rassemblement sont essentiels à la survie de ces nombreuses communautés.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 1,25 million de dollars, par l'entremise du Fonds pour les espaces communautaires, afin que la Maison de la francophonie d'Ottawa acquière de l'équipement pour offrir des activités communautaires, culturelles, artistiques et sportives ainsi que de l'équipement de sécurité. C'est une nouvelle qui tombe à point nommé alors que les festivités du Mois de la Francophonie battent leur plein.

La ministre Joly a pris la parole pendant une conférence de presse virtuelle. Elle était accompagnée d'importants partenaires de la Maison de la francophonie d'Ottawa: l'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne, ministre associée des Finances et députée d'Ottawa‒Vanier; Anita Vandenbeld, députée d'Ottawa-Ouest‒Nepean; Marie-France Lalonde, députée d'Orléans; Ronald Bisson, président de la Maison de la francophonie d'Ottawa; et Denis M. Chartrand, président du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario.

Ce projet contribuera directement à la vitalité de la communauté francophone de l'Ouest d'Ottawa en permettant aux 32 000 francophones qui y résident de se rassembler dans un lieu central et accueillant. Ils pourront y recevoir plus de services en français dans une multitude de domaines ainsi qu'une gamme complète d'activités culturelles et communautaires pour tous les âges.

Le 19 février dernier, la ministre Joly déposait un document de réforme publique qui réaffirmait la volonté du gouvernement du Canada d'aller vers « une égalité réelle des langues officielles au Canada ». L'importance d'institutions fortes pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire y figurait comme un pilier de la réussite de l'initiative. L'investissement annoncé aujourd'hui est un bel exemple d'action concrète en ce sens.

« La survie, la cohésion et l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire passent d'abord par des lieux de rassemblement, d'échange et de partage entre ses membres. La Maison de la francophonie d'Ottawa joue ce rôle pour les francophones et francophiles d'Ottawa, et le gouvernement du Canada est fier de l'appuyer dans la réalisation de son mandat. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Félicitations à tous ceux et celles qui ont contribué à cette importante initiative de la Maison de la francophonie d'Ottawa. C'est grâce à votre travail et à des organismes extraordinaires comme celui-ci que la langue et la culture françaises restent bien vivantes dans notre ville. Ensemble, nous permettrons à plus de gens de participer à des programmes diversifiés et intéressants, malgré les défis que pose la pandémie. C'est une excellente façon de célébrer le mois de mars comme le Mois de la Francophonie! »

- L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne, ministre associée des Finances et députée d'Ottawa‒Vanier

« C'est avec une joie immense que j'accueille l'investissement du gouvernement du Canada en faveur de la Maison de la francophonie d'Ottawa. Cette institution est précieuse pour la vie communautaire de ce quartier. Des infrastructures plus adaptées et performantes permettront d'offrir de meilleurs services à la population francophone et francophile du quartier, et donc de consolider un milieu de vie accueillant, inclusif et diversifié. »

- Anita Vandenbeld, députée d'Ottawa-Ouest‒Nepean

« La Maison de la francophonie est très reconnaissante de cette grande contribution financière de la part du ministère du Patrimoine canadien. Grâce à ces fonds, la Maison offrira un meilleur milieu de vie, de rassemblement et de rayonnement à la francophonie plurielle dans toutes ses expressions qui est sa raison d'être. »

- Ronald Bisson, président, Maison de la francophonie d'Ottawa

La Maison de la francophonie d'Ottawa, qui célébrait officiellement son premier anniversaire le 30 janvier dernier, a ouvert ses portes en décembre 2019.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir prévoit un investissement de 67,3 millions de dollars sur 5 ans pour des projets de construction liés aux infrastructures scolaires et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Une partie de cet investissement est dédiée au Fonds pour les espaces communautaires.

Le Fonds pour les espaces communautaires permet aux organismes sans but lucratif qui œuvrent dans les communautés en situation minoritaire de se doter d'espaces pour offrir des services et des activités communautaires et culturelles dans leur langue. Ces lieux de rassemblement, propices aux échanges, contribuent au développement individuel et social de la communauté. La création de ces espaces de vie permet ainsi de renforcer les capacités de ces organismes et d'appuyer la revitalisation des communautés.

Le 19 février dernier, dans le document « Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada », la ministre Joly a présenté les intentions du gouvernement du Canada quant à la modernisation et au renforcement de la Loi sur les langues officielles et des instruments connexes. Ce document propose un éventail de changements et de nouvelles mesures pour en arriver à un nouvel équilibre en matière linguistique au pays.

Réforme ambitieuse, le document présente 56 propositions qui touchent presque toutes les parties de la Loi. De ce nombre, 33 sont des modifications législatives qui visent un renforcement des articles de la Loi.

Le troisième principe directeur de ce document de réforme concerne l'importance de l'appui aux institutions des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

