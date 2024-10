TORONTO, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Les jeunes Canadiens sont l'une des plus grandes forces et sources de potentiel de ce pays, c'est pourquoi le gouvernement du Canada les soutient à chaque étape de leur cheminement vers un avenir prospère. Tous les jeunes méritent un bon emploi, mais nous savons que bon nombre d'entre eux se heurtent encore à des obstacles à l'emploi. La création d'occasions pour les jeunes d'acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour avoir une chance équitable de réussir sur le plan financier est essentielle pour renforcer notre économie, bâtir un pays plus inclusif et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, a annoncé que NPower Canada recevra du financement pouvant atteindre jusqu'à 4 millions de dollars pour son projet NPowering, qui vise à aider les jeunes issus de groupes sous-représentés à surmonter les obstacles à l'emploi. Ce financement est offert dans le cadre du programme de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) d'Emploi et Développement social Canada (EDSC).

NPower Canada ouvre la voie à la prospérité économique pour les jeunes et les adultes mal desservis du Canada en les propulsant dans des carrières numériques enrichissantes et durables. Son projet permettra aux participants de surmonter les difficultés socio-économiques et de faire la transition vers le marché du travail ou les études.

Au total, le programme SECJ devrait financer plus de 200 nouveaux projets d'une valeur d'environ 370 millions de dollars d'ici 2028 en vue d'améliorer les occasions d'emploi pour 22 000 jeunes. Ces projets offriront des services à l'emploi souples et des mesures de soutien holistiques adaptés à chaque participant afin de les aider à acquérir des compétences transférables ayant une incidence positive et durable sur leur carrière. Cette approche a déjà fait ses preuves, alors que plus de 80 % des participants entre juin 2019 et décembre 2022 ont décroché un emploi ou sont retournés aux études après avoir suivi le programme SECJ.

Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle essentiel que peuvent jouer les gouvernements pour assurer la réussite des jeunes. C'est pourquoi, comme il a été annoncé dans le budget de 2024, le gouvernement contribue à rétablir l'équité pour chaque génération en facilitant l'accès à l'enseignement postsecondaire, en investissant dans les compétences de l'avenir et en créant des possibilités pour les jeunes Canadiens de décrocher de bons emplois.

Citations

« Les jeunes veulent réussir. Pas seulement pour eux, mais pour leur famille et leur communauté. Nous nous assurons qu'ils ont cette possibilité en leur donnant accès aux compétences et aux expériences dont ils ont besoin pour entrer avec confiance sur le marché du travail. C'est exactement ce que fait NPower Canada : créer des parcours vers la technologie qui reposent sur l'inclusivité et l'égalité. Il s'agit d'un excellent exemple de ce qui se passe lorsque des organismes communautaires et le gouvernement fédéral unissent leurs efforts de soutien et créent de réelles possibilités pour tous les jeunes, particulièrement pour ceux qui ont été mis de côté, de décrocher un bon emploi et de bâtir une carrière valorisante. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Chez NPower Canada, nous croyons que chaque jeune mérite la possibilité de se bâtir une carrière enrichissante. Au cours de la dernière décennie, nous avons habilité des milliers de jeunes et établi des partenariats avec des employeurs de toutes tailles pour aider à combler les lacunes en matière de compétences au Canada. Ce financement dans le cadre du programme SEJC nous permettra d'offrir de la formation axée sur les domaines à forte demande de compétences professionnelles et numériques, des mesures de soutien intégrées et complètes, ainsi que du jumelage-emploi à plus de 1 100 jeunes à travers six provinces. Les participants, issus de milieux divers, sont notamment des femmes, des personnes 2ELGBTQI+, des communautés ethnicisées, des Autochtones, des nouveaux arrivants et des personnes en situation de handicap. Bien qu'ils aient des expériences différentes, ils ont en commun l'ambition de mener des carrières enrichissantes. Ensemble, nous favorisons un avenir plus inclusif où chaque personne, quel que soit son parcours, peut réaliser son potentiel et contribuer à l'économie. »

- Julia Blackburn, directrice générale, NPower Canada

Les faits en bref

Le programme Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) d'EDSC a été conçu pour donner aux jeunes des chances égales de trouver un emploi valorisant. La nouveauté dans ce cycle de financement est le volet Jeunes en situation de handicap. Plus de 30 % des projets financés devraient permettre de relever les défis uniques en matière d'emploi auxquels se heurtent les jeunes en situation de handicap, ce qui est supérieur à la cible initiale de 20 %.

Les autres groupes prioritaires sont notamment les jeunes autochtones, les jeunes 2ELGBTQI+, les jeunes noirs ou racisés et les jeunes des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le programme SECJ d'EDSC s'inscrit dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse élargie du gouvernement du Canada , une initiative horizontale parrainée par 12 ministères, organismes et sociétés d'État fédéraux. Ensemble, ces 12 partenaires offrent des programmes de financement pour aider les jeunes Canadiens (de 15 à 30 ans) à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail.

, une initiative horizontale parrainée par 12 ministères, organismes et sociétés d'État fédéraux. Ensemble, ces 12 partenaires offrent des programmes de financement pour aider les jeunes Canadiens (de 15 à 30 ans) à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail. Pour aider les jeunes Canadiens dans la poursuite et la réalisation de leurs rêves, le gouvernement investit pour créer davantage de possibilités d'emploi et pour veiller à ce que le travail accompli par la prochaine génération porte ses fruits. Afin de créer 90 000 emplois et possibilités de soutien à l'emploi pour les jeunes par année, le budget de 2024 prévoit 351,2 millions de dollars pour la Stratégie emploi et compétences jeunesse au cours de l'exercice 2025-2026. Ces investissements dans les occasions d'emploi pour les jeunes comprennent : 150,7 millions de dollars versés par les partenaires fédéraux pour le programme SEJC afin d'offrir des stages et du soutien à l'emploi adaptés aux jeunes; 200,5 millions de dollars pour le programme Emplois d'été Canada d'EDSC afin d'offrir des emplois d'été bien rémunérés, y compris des emplois dans des secteurs connaissant une pénurie de main-d'œuvre importante, comme la construction résidentielle.



Lien connexe

Programme Stratégie emploi et compétences jeunesse

