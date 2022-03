GATINEAU, QC, le 2 mars 2022 /CNW/ - Bâtir des sociétés plus inclusives, résilientes et durables qui ne laissent personne de côté est au cœur de l'engagement du Canada à l'égard du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a donné le coup d'envoi de la conférence Together|Ensemble 2022 en sa qualité de responsable du Programme 2030 et de ses objectifs de développement durable (ODD) au sein du gouvernement fédéral du Canada. La ministre Gould a annoncé que le Programme de financement des ODD du Canada a financé plus de 130 projets pour environ 22 millions de dollars depuis son lancement en 2018. Cela inclut, au cours de la dernière année, un financement de 5 millions de dollars pour soutenir 42 nouveaux projets supplémentaires depuis le lancement de la stratégie nationale en février 2021.

Organisée par l'Université de Waterloo et le Réseau des solutions de développement durable, cette conférence nationale de trois jours vise à approfondir les partenariats, à faire progresser le dialogue national et à contrôler les progrès accomplis en ce qui concerne les ODD au Canada et à l'étranger. Parmi les participants figurent des intervenants et partenaires canadiens clés, des défenseurs des jeunes et des praticiens des ODD de partout au pays.

Au cours de la conférence, la ministre rencontrera des jeunes et des bénéficiaires du Programme de financement des ODD dont les projets inspirés et dirigés par des jeunes contribuent à la réalisation de multiples ODD à l'échelle locale.

Dans son discours d'ouverture, la ministre Gould a souligné les étapes importantes franchies depuis la publication, l'an dernier, de la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : Aller de l'avant ensemble et du Plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme 2030. Un grand nombre de priorités, de politiques et de programmes nationaux et internationaux du Canada soutiennent les progrès à l'égard des ODD : réduction de la pauvreté, croissance économique durable, réconciliation avec les peuples autochtones, promotion de l'égalité des sexes, et autonomisation de toutes les femmes et les filles.

La ministre Gould a également souligné qu'au cours des prochains mois, le Canada présentera son premier rapport annuel sur le Programme 2030 pour l'ensemble de la société, qui illustrera les progrès accomplis dans la réalisation des ODD.

La secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ya'ara Saks, rendra également hommage aux lauréats des tout premiers Prix ODD jeunesse du Canada. Ces jeunes exceptionnels s'efforcent d'apporter des changements transformateurs dans leur communauté et incitent d'autres jeunes leaders à s'impliquer dans le partenariat mondial pour mettre en œuvre le Programme 2030 et contribuer à la réalisation des ODD au Canada.

En finançant des initiatives telles que la conférence Together|Ensemble, le gouvernement du Canada contribue à la sensibilisation et à la promotion d'initiatives qui soutiennent l'atteinte des ODD au pays et à l'étranger, tout en favorisant une relance économique durable après la pandémie.

« Tout au long de la pandémie, le Canada a continué de donner suite aux priorités clés liées aux objectifs de développement durable, comme la pauvreté, le soutien aux enfants et aux familles, le travail décent et la croissance économique. Les objectifs de développement durable nous donnent une occasion significative de réfléchir à l'impact de nos actions sur chacun et sur la planète. Le Programme 2030 nous fournit un plan clair pour travailler ensemble à la création d'un monde qui ne laisse personne de côté. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Les actions et l'enthousiasme des jeunes qui s'impliquent dans ce partenariat mondial pour mettre en œuvre le Programme 2030 sont plus essentiels que jamais. Leurs initiatives inspirantes en tant que créateurs de changement nous amènent à unir nos efforts alors que nous travaillons à construire ensemble un avenir plus durable. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ya'ara Saks

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est un cadre mondial de 15 ans adopté en 2015 par le Canada et les 192 autres États membres des Nations Unies.

Lancée en février 2021, la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : Aller de l'avant ensemble représente une étape importante dans la poursuite de la mise en œuvre du Programme 2030 et dans la réalisation de progrès en matière d'ODD au Canada et à l'étranger. La Stratégie privilégie une approche fondée sur l'ensemble de la société pour la réalisation des ODD. Elle s'appuie sur les 30 mesures et les 5 principes fondamentaux énoncés dans le plan Vers la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 , ainsi que sur les commentaires recueillis lors des consultations en personne et en ligne et des activités de sensibilisation menées dans tout le Canada.

représente une étape importante dans la poursuite de la mise en œuvre du Programme dans la réalisation de progrès en matière d'ODD au Canada et à l'étranger. La Stratégie privilégie une approche fondée sur l'ensemble de la société pour la réalisation des ODD. Elle s'appuie sur les 30 mesures et les 5 principes fondamentaux énoncés dans le plan , ainsi que sur les commentaires recueillis lors des consultations en personne et en ligne et des activités de sensibilisation menées dans tout le Canada. Le Programme de financement des objectifs de développement durable est en place pour faire progresser le Programme 2030. Dans le cadre de ce programme, le Canada investit jusqu'à 59,8 millions de dollars sur 13 ans.

À ce jour, le Programme de financement des ODD du Canada a financé plus de 130 projets pour une somme d'environ 22 millions de dollars, dont la conférence Together|Ensemble 2022, qui est partiellement financée par une subvention de 100 000 $ du Programme.

