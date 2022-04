Le gouvernement du Canada souligne deux projets dirigés par la Nation métisse de la Saskatchewan

SASKATOON, SK, le 29 avril 2022 /CNW/ - Les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants conçus par les familles et communautés autochtones et en collaboration avec celles-ci donnent aux enfants autochtones, y compris les enfants métis, le meilleur départ possible dans la vie et constituent un élément essentiel de la réconciliation.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a participé à la conférence Guiding Our Children--Elders Sharing Their Voice Early Learning and Child Care organisée par la Nation métisse de la Saskatchewan. La ministre a souligné les investissements du Canada en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants, y compris pour la mise en œuvre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec ses partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux. Ce dernier fait fond sur la vision et les principes du cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, qui vise à poursuivre les progrès dans la création d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants conçu en collaboration avec les autorités et les nations autochtones et offert par celles-ci. Il répondra aux besoins des familles autochtones, y compris les familles métisses, peu importe où elles habitent.

La ministre a également mis en lumière deux projets dirigés par la Nation métisse de la Saskatchewan qui visent à améliorer l'accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité et culturellement appropriés pour les enfants métis.

La Nation métisse de la Saskatchewan reçoit près de 3 millions de dollars au titre du Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour son projet Miyo Kiskinahamatowin ashi Sitokatowin: Awasisak Program Teaching and Supporting our Children. Ce projet portera sur les connaissances des parents, leur langue et leur sensibilisation à la culture des Métis et des Premières Nations afin d'améliorer le développement de la petite enfance et la préparation à l'école pour leurs enfants, dans la communauté de Pinehouse Lake.

La Nation métisse de la Saskatchewan reçoit également plus de 337 000 dollars dans le cadre des projets d'amélioration de la qualité pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, pour Who I Am. Ce projet, terminé récemment, a créé des ressources culturellement appropriées en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui visent à développer un fort sentiment identitaire métis dans les 12 régions métisses de la Saskatchewan. Au total, ces projets appuient de nouvelles approches de la gouvernance par les Autochtones, de la coordination et de la mise en place de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants culturellement appropriés pour les familles et les enfants métis.

« Les services d'apprentissage et de garde d'enfants conçus pour les familles et les communautés autochtones et en collaboration avec celles-ci donnent aux enfants autochtones le meilleur départ possible dans la vie. Ces projets s'ajoutent à la mise en œuvre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et permettront à plus d'enfants métis d'avoir accès à des services de qualité et culturellement appropriés. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould

« Il appartient à notre gouvernement métis de prendre soin de nos enfants de la meilleure manière qui soit, de créer une base solide pour notre identité, notre culture, nos valeurs et nos langues métisses. Nos partenariats en vigueur nous aident à en faire une réalité. Nous sommes honorés de compter le gouvernement du Canada parmi nos partenaires et de voir la ministre Gould se joindre à nous pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants dans toute la Saskatchewan avec notre gouvernement métis. »

- Le président de la Nation métisse de la Saskatchewan, Glen McCallum

Le budget de 2017 a investi 1,7 milliard de dollars sur 10 ans, à partir de 2018-2019, pour soutenir le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones élaboré conjointement et pour renforcer les programmes préscolaires d'apprentissage et de garde adaptés aux enfants et aux familles autochtones.





L'Énoncé économique de l'automne de 2020 annonçait que ces fonds seraient rendus permanents à hauteur de 210 millions de dollars par année à partir de 2028-2029. Le budget de 2021 prévoyait 2,5 milliards de dollars de plus sur cinq ans, et 542 millions de dollars par année par la suite afin de poursuivre les progrès réalisés pour établir un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui répond aux besoins des familles autochtones, peu importe où elles vivent.





Depuis 2015, le gouvernement du Canada a mis en œuvre de réelles améliorations visant à rendre la vie plus abordable d'un océan à l'autre, y compris par un investissement historique atteignant près de 30 milliards de dollars sur cinq ans visant à mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones. D'ici la fin de 2022, les frais de garde auront été réduits de moitié en moyenne et d'ici mars 2026, les frais moyens de garde d'enfants dans tous les établissements réglementés au Canada seront de 10 dollars par jour.

