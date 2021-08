Financement accru et nouveau pour quatre organismes dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles

OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Nos deux langues officielles font partie intégrante de notre identité nationale. Les Canadiens et Canadiennes vivant en situation linguistique minoritaire ont fait preuve de résilience en préservant leur langue et leur culture depuis des générations.

L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne, ministre associée des Finances et députée d'Ottawa-Vanier, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 393 600 dollars à quatre organismes du quartier de Vanier, à Ottawa. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Cet appui financier permettra aux organismes de créer et de présenter des performances théâtrales, de nouer et d'entretenir des partenariats avec les organismes communautaires et d'élargir l'offre de services en français. Il les aidera à assurer leur bon fonctionnement et la poursuite de leurs activités, tout en répondant aux défis uniques auxquels ils font face durant la pandémie.

Le gouvernement du Canada a accordé ce financement dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles. Trois de ces organismes ont reçu une augmentation de financement d'au moins 20 % depuis 2018 et ont la confirmation du renouvellement de leur financement pluriannuel pour 2021-2024. Le quatrième organisme a reçu des fonds pour la première fois.

Sur trois ans, l'Association des communautés francophones d'Ottawa recevra 147 600 dollars; l'Association française des municipalités de l'Ontario, 126 000 dollars; et la Compagnie Vox Théâtre, 90 000 dollars. Créations in Vivo reçoit des fonds pour la première fois en 2021-2022, soit 30 000 dollars, ce qui l'aidera à assurer sa stabilité financière et à planifier ses activités pluriannuelles.

Le 6 mai dernier, Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles) et députée d'Orléans, a confirmé que le gouvernement du Canada avait alloué 3,2 millions de dollars en 2021-2022 à 36 organismes de l'Est ontarien. Chaque récipiendaire a vu son financement total augmenter d'au moins 20 %. De ces 36 organismes, 22 sont basés à Ottawa-Vanier.

« Les communautés de langues officielles vivant en situation minoritaire font partie intégrante du tissu social de notre pays. Elles sont composées de nombreux organismes communautaires passionnés qui travaillent sans relâche pour assurer la pérennité et la vitalité de nos populations francophones. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer leurs efforts continus et leur engagement envers un avenir bilingue. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Nos deux langues officielles font partie intégrante du patrimoine et de l'identité de notre pays, et je suis très fière d'œuvrer à leur promotion et à leur préservation, ici même dans Ottawa-Vanier. Félicitations à tous ces organismes exceptionnels qui reçoivent un appui financier. Les efforts que vous menez aujourd'hui font en sorte que les générations de demain continueront à bénéficier de notre belle communauté francophone et de toute la richesse de son identité.

- L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne, ministre associée des Finances et députée d'Ottawa-Vanier

« En tant qu'organisme en croissance, l'ACFO Ottawa est très heureuse de l'augmentation du financement accordé par Patrimoine canadien en programmation. Le financement de programmation est essentiel pour les organismes francophones d'Ottawa-Vanier, afin de continuer notre travail de développement communautaire et d'œuvrer pour l'essor de la francophonie locale, provinciale et à l'échelle du pays. Nous remercions le gouvernement du Canada et plus particulièrement la ministre Mélanie Joly et sa secrétaire parlementaire Marie-France Lalonde pour cet investissement dans nos communautés. »

-- Ajà Besler, direction générale, Association des communautés francophones d'Ottawa

Le Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir propose un investissement sans précédent de 2,7 milliards de dollars sur cinq ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme dans l'ensemble du pays.

Le 19 février, dans le document Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, la ministre Joly a dévoilé les intentions du gouvernement du Canada de moderniser et de renforcer la Loi sur les langues officielles et les instruments connexes. Ce document propose une série de changements et de nouvelles mesures pour atteindre un nouvel équilibre linguistique au pays.

Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada

Le gouvernement du Canada confirme l'allocation de plus de 3 millions de dollars pour les langues officielles dans l'Est ontarien

DOCUMENT D'INFORMATION

FINANCEMENT PLURIANNUEL RENOUVELÉ

NOM DE L'ORGANISME Financement octroyé en 2018-2019 (avant le plan d'action pour les langues officielles) Allocation totale octroyée en 2020-2021 FINANCEMENT PLURIANNUEL TOTAL (2021-2024) ASSOCIATION DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES D'OTTAWA 41 000 $ 49 200 $ 147 600 $ ASSOCIATION FRANÇAISE DES MUNICIPALITÉS DE L'ONTARIO S.O. 42 000 $ 126 000 $ COMPAGNIE VOX THÉÂTRE (OTTAWA) 25 000 $ 30 000 $ 90 000 $ TOTAL 66 000 $ 121 200 $ 363 600 $

NOUVEAU FINANCEMENT

NOM DE L'ORGANISME Financement octroyé en 2018-2019 (avant le plan d'action pour les langues officielles) Allocation totale octroyée en 2021-2022 Créations in vivo S.O. 30 000 $ TOTAL 0 $ 30 000 $

Remarque : Les organismes pour lesquels « S.O. » est indiqué dans la colonne 2018-2019 n'ont pas bénéficié de financement de programme en 2018-2019.

