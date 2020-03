La ministre du Travail rencontre des intervenants à Kapuskasing pour discuter des prochaines initiatives du gouvernement du Canada en matière de travail

KAPUSKASING, ON, le 3 mars 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, a conclu sa tournée dans le nord de l'Ontario par une visite à Kapuskasing.

Ce matin, la ministre Tassi, au nom de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé deux contributions de FedNor à la Community Futures Development Corporation (CFDC) de North Claybelt, totalisant 3,6 millions de dollars, afin d'appuyer les jeunes entrepreneurs, les entreprises et la croissance économique à Kapuskasing et dans les environs. La ministre a discuté avec le personnel de l'importance de l'aide financière et des conseils qu'ils fournissent aux petites entreprises naissantes et existantes du nord de l'Ontario.

Après l'annonce, la ministre Tassi a rencontré le maire de Kapuskasing, Dave Plourde, et visité le Rayonier Paper Mill. Elle a alors fait le tour des installations et rencontré le personnel.

Pendant son passage à Kapuskasing, la ministre a discuté avec des intervenants du travail crucial qu'accomplit le gouvernement pour améliorer la santé et la sécurité au travail, et favoriser la croissance et le maintien des emplois en aidant les entreprises locales et les entrepreneurs à obtenir les ressources nécessaires.

Elle a également discuté des engagements de son mandat, notamment celui de mettre la santé mentale au cœur des politiques de santé et sécurité et de mettre en place de nouvelles protections pour les travailleurs des plates-formes numériques. Ces initiatives s'ajouteront aux principaux objectifs que le gouvernement du Canada cherche à atteindre depuis les dernières années, soit :

renforcer l'égalité entre les sexes à travers la nouvelle Loi sur l'équité salariale ;

; favoriser des conditions de travail souples et décentes en modernisant les normes du travail fédérales ;

rendre les milieux de travail sains et sécuritaires partout au Canada à travers la législation contre le harcèlement et la violence (projet de loi C-65), ainsi qu'à l'étranger grâce à la nouvelle convention sur la violence et le harcèlement au travail de l'Organisation internationale du Travail.

Citation

« Je suis heureuse d'avoir l'occasion de visiter Kapuskaking et de discuter avec les intervenants sur l'importance du travail accompli pour bâtir des milieux de travail sains et offrir aux entreprises locales et aux entrepreneurs les ressources dont ils ont besoin. Je m'engage à œuvrer pour la sécurité de nos travailleurs et la robustesse de notre économie. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail

Les faits en bref

Les investissements annoncés aujourd'hui sont offerts par l'entremise du Programme de développement du Nord de l' Ontario et du Programme de développement des collectivités qui soutiennent des projets faisant la promotion du développement économique durable des collectivités, améliorent le développement et la croissance des entreprises et facilitent l'innovation.

l' et du Programme de développement des collectivités qui soutiennent des projets faisant la promotion du développement économique durable des collectivités, améliorent le développement et la croissance des entreprises et facilitent l'innovation. De grands changements ont récemment été apportés au Code canadien du travail afin d'offrir des conditions de travail souples et de nouveaux congés, ainsi que de renforcer les protections pour les travailleurs dans les milieux du secteur privé sous réglementation fédérale. Certains de ces changements et les modifications réglementaires connexes sont déjà entrés en vigueur ou le feront en 2020.

afin d'offrir des conditions de travail souples et de nouveaux congés, ainsi que de renforcer les protections pour les travailleurs dans les milieux du secteur privé sous réglementation fédérale. Certains de ces changements et les modifications réglementaires connexes sont déjà entrés en vigueur ou le feront en 2020. La Loi sur l'équité salariale devrait réduire l'écart salarial dû à une sous-évaluation du travail traditionnellement effectué par les femmes dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Cette loi a reçu la sanction royale en 2018 et entrera en vigueur une fois que la réglementation sera prête.

devrait réduire l'écart salarial dû à une sous-évaluation du travail traditionnellement effectué par les femmes dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Cette loi a reçu la sanction royale en entrera en vigueur une fois que la réglementation sera prête. La législation visant à mieux protéger les travailleurs contre le harcèlement et la violence dans les milieux de travail sous réglementation fédérale (projet de loi C-65) devrait entrer en vigueur plus tard cette année. Elle renforcera les dispositions du Code canadien du travail , permettant la mise en place d'une approche globale tenant compte de tout l'éventail du harcèlement et de la violence et élargissant la couverture afin de protéger les travailleurs des milieux de travail parlementaires, dont la Colline du Parlement.

, permettant la mise en place d'une approche globale tenant compte de tout l'éventail du harcèlement et de la violence et élargissant la couverture afin de protéger les travailleurs des milieux de travail parlementaires, dont la Colline du Parlement. Le Canada est à l'origine de l'adoption de la Convention 190 de l'Organisation internationale du Travail, qui vise à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Elle a été adoptée par l'Organisation en juin 2019, et le gouvernement consulte actuellement les provinces et les territoires en vue de la ratifier.

