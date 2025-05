La ministre du Tourisme Caroline Proulx annonce un soutien de plus de 1,2 M$ pour la réalisation de projets touristiques dans la région de la Montérégie

QUÉBEC, le 7 mai 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, et le caucus des députés de la Montérégie sont fiers de confirmer un appui financier de 1 239 385 $ pour soutenir le développement de 50 projets touristiques régionaux (détails présentés en annexe), avec la participation de Tourisme Montérégie.

Un montant de 842 025 $ a été octroyé, en collaboration avec Tourisme Montérégie, pour appuyer 41 projets retenus dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT). À la suite de quatre appels de projets, cette entente a permis de soutenir un total de 78 projets, lesquels représentent des investissements à venir de près de 50 millions de dollars, notamment de la part des promoteurs.

Ensuite, une somme de 397 360 $ a été accordée pour soutenir neuf projets menés dans le cadre du Plan montagne. Cette aide financière est allouée grâce aux 11 millions de dollars rendus disponibles par le gouvernement du Québec pour la réalisation de plans montagnes ou de projets en lien avec le tourisme de montagne. L'objectif de cette enveloppe est de soutenir les communautés de montagne du Québec qui font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'un pôle unique, comme le ski alpin.

Les projets appuyés favoriseront la croissance du tourisme, un moteur essentiel pour le développement et la vitalité économiques de la région et des communautés locales. En 2023, la Montérégie comptait plus de 3 370 entreprises représentant plus de 54 300 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'y élevait à plus de 2,4 milliards de dollars en 2022.

Citations :

« Le tourisme représente un moteur économique à part entière. C'est une source de fierté, de vitalité et de retombées concrètes pour nos communautés. Sa croissance est au cœur des priorités de notre gouvernement. Nous multiplions les investissements pour dynamiser l'offre partout au Québec, afin que chaque région puisse en tirer pleinement profit. Les projets soutenus dans la région de la Montérégie illustrent parfaitement notre volonté de faire du tourisme un levier durable de prospérité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Chaque région du Québec est dotée de caractéristiques qui lui confèrent son attrait. Les reliefs montagneux de la Montérégie lui donnent ses traits distinctifs. Je suis heureuse que notre gouvernement puisse appuyer financièrement des projets concrets qui ont le potentiel de développer le territoire tout en répondant aux besoins des communautés concernées. Je salue tous les partenaires qui permettront à ces initiatives de voir le jour. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Que ce soit pour le tourisme d'affaires, de nature ou gourmand, la Montérégie se distingue par son dynamisme et son attrait. Chaque projet soutenu vient renforcer notre vitalité économique et faire rayonner notre belle région. Grâce à cet appui, nous poursuivons nos efforts pour rendre la Montérégie encore plus accueillante et prospère au bénéfice de nos communautés locales. »

Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Ce soutien financier représente un levier important pour le développement touristique de notre région. Il témoigne de la confiance envers le dynamisme des entrepreneurs et des acteurs touristiques de la Montérégie. Grâce à cette collaboration étroite avec le ministère du Tourisme, nous pourrons continuer de soutenir des projets concrets, porteurs et alignés sur les besoins réels sur le terrain. »



Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie

Faits saillants :

L' EPRTNT permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. En Montérégie, l'EPRTNT 2022-2025 visait à renouveler et à bonifier l'offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Montérégie, du Cadre d'intervention touristique 2021- 2025 et du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025.

Pour 2022-2025, une somme de plus de 1,4 million de dollars a été attribuée à ce programme par le ministère du Tourisme, somme à laquelle Tourisme Montérégie a ajouté 1 million de dollars, portant ainsi à plus de 2,4 millions le montant disponible pour appuyer des projets de développement de l'offre touristique dans la région.

Les sommes allouées aux plans montagnes dans tout le Québec proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (6,7 millions de dollars), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions).

Entente de partenariat régional et

de transformation numérique en tourisme 2022-2025 Circonscription de Beauharnois Ville de Salaberry-de-Valleyfield Étude sur les besoins en hébergement touristique 15 000 $ Ligue de régates d'hydroplane (Régates de Beauharnois) Refonte du système de gestion des courses et de collecte de données 15 000 $ Hôtel MOCO/Hôtel Plaza Valleyfield Ajout et installation d'affichages dynamiques 24 331 $ Circonscription de Borduas Chants de vielles Organisation de l'édition 2026 de l'événement Chants de vielles 10 000 $ Chants de vielles Organisation de l'édition 2024 de l'événement Chants de vielles 20 000 $ Circonscription de Chambly Eauvilla Installation d'un nouvel hébergement flottant à la marina de Chambly 40 000 $ Corporation récréo-touristique du bassin de Chambly Organisation de l'édition 2025 du festival Caribü 20 000 $ Corporation récréo-touristique du bassin de Chambly Organisation de l'édition 2026 du festival Bières et saveurs de Chambly 25 000 $ Corporation récréo-touristique du bassin de Chambly Organisation de l'édition 2025 du festival Bières et saveurs de Chambly 25 000 $ Corporation récréo-touristique du bassin de Chambly Organisation de l'édition 2024 du festival Bières et saveurs de Chambly 25 000 $ Circonscription de Châteauguay Héritage Saint-Bernard Services-conseils en adaptation aux changements climatiques 17 885 $ Domaine Labranche Refonte du site Web avec intégration d'une plateforme de réservation en ligne 15 800 $ Domaine Labranche Accompagnement stratégique dans l'analyse du potentiel de développement de l'entreprise 20 000 $ Circonscription de Huntingdon Centre écotouristique de la Pointe-Fraser Développement d'un nouveau centre d'écovillégiature avec offre intégrée d'hébergement et d'activités sur le site de la Pointe-Fraser 85 000 $ Circonscription d'Iberville Treize Chocolats (Pascal Daoust) Refonte complète du site Internet avec un module de réservation pour les activités d'interprétation 5 580 $ Circonscription de Johnson MRC d'Acton Étude d'opportunité pour le développement d'hébergements touristiques 20 000 $ Au Gîte des Oies Développement d'une expérience immersive en agrotourisme par l'intégration de visites autoguidées audio et de contenu interactif 21 000 $ Circonscription de La Pinière Ninja Factory Optimisation de l'écosystème de validation des billets numériques et modernisation du service d'accueil 30 000 $ Tourisme Montérégie Diagnostic sur l'identité culinaire de la Montérégie afin de cibler des recommandations soutenant le développement et la structuration du tourisme gourmand dans la région 18 988 $ Ville de Brossard Étude de marché pour le potentiel de développement d'une offre hôtelière et d'un centre de congrès et de foires 20 000 $ Circonscription de Richelieu L'Effet Bœuf Création d'un site Web avec un module de réservation en ligne 28 562 $ Circonscription de Saint-Hyacinthe GoXpo, créateurs d'événements Organisation de l'édition 2026 de l'Exposition agricole de Saint-Hyacinthe 25 000 $ GoXpo, créateurs d'événements Organisation de l'édition 2025 de l'Exposition agricole de Saint-Hyacinthe 25 000 $ GoXpo, créateurs d'événements Organisation de l'édition 2024 de l'Exposition agricole de Saint-Hyacinthe 25 000 $ Créations Hit the Floor Organisation de l'édition 2026 de la compétition de danse Hit The Floor à Saint-Hyacinthe 10 000 $ Créations Hit the Floor Organisation de l'édition 2025 de la compétition de danse Hit The Floor à Saint-Hyacinthe 10 000 $ Créations Hit the Floor Organisation de l'édition 2024 de la compétition de danse Hit The Floor à Saint-Hyacinthe 10 000 $ Développement économique de la grande région de Saint-Hyacinthe (Saint-Hyacinthe Technopole) Étude sur le potentiel de développement et de structuration des offres agrotouristique et gourmande 14 236 $ Circonscription de Saint-Jean Corporation du festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu Organisation de l'édition 2026 de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu 30 000 $ Corporation du festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu Organisation de l'édition 2025 de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu 30 000 $ Corporation du festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu Organisation de l'édition 2024 de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu 30 000 $ Corporation du festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu Services-conseils pour la relance économique et révision du modèle d'affaires du festival 16 400 $ Vignoble 1292 Services-conseil visant la mise en place d'infrastructures agrotouristiques pour le rehaussement de l'expérience client 8 000 $ Expérience Embargo Organisation de l'édition 2026 du Festival Sève 10 000 $ Expérience Embargo Organisation de l'édition 2025 du Festival Sève 10 000 $ Expérience Embargo Organisation de l'édition 2024 du Festival Sève 10 000 $ Circonscription de Soulanges Développement économique Vaudreuil-Soulanges Étude de faisabilité pour l'exploitation touristique du site de la centrale hydroélectrique du Petit Pouvoir 10 000 $ Circonscription de Taillon Alliance de l'industrie nautique du Québec (AINQ) Services-conseils auprès des marinas de la Montérégie pour leur transition vers des pratiques durables et responsables 20 000 $ Circonscription de Vaudreuil Développement économique Vaudreuil-Soulanges Structuration de l'offre en mobilité durable sur le territoire 15 000 $ Microbrasserie Trois-Lacs Implantation d'un système de réservation en ligne pour les activités touristiques de la microbrasserie 13 500 $ Circonscription de Verchères Ville de Contrecœur Étude d'opportunité et de faisabilité pour l'avenir de la navette fluviale touristique 17 743 $ Plan montagne Circonscription de Borduas Réserve naturelle Gault de l'Université McGill Amélioration de l'expérience d'accueil des visiteurs de la Réserve naturelle Gault, notamment en adaptant les sentiers en fonction de l'achalandage accrue et en élargissant l'offre de service 135 315 $ Ville de Mont-Saint-Hilaire Création d'un nouvel accès public quatre saisons au sentier du Piémont à Mont-Saint-Hilaire 50 308 $ Circonscription de La Pinière Tourisme Montérégie Mise en place d'une communauté de montagnes sur des thématiques précises 35 000 $ Tourisme Montérégie Accompagnement des opérateurs touristiques vers l'accessibilité universelle avec Kéroul 10 500 $ Tourisme Montérégie Réalisation d'une étude de faisabilité pour un projet de mise en valeur des Montérégiennes 20 000 $ Tourisme Montérégie Accompagnement des opérateurs touristiques de montagne pour développer et renforcer l'approvisionnement local, en collaboration avec La Montérégie, le Garde-Manger du Québec 60 000 $ Circonscription de Saint-Hyacinthe Loisir et Sport Montérégie Plan de développement pour le projet Chemin des Montérégiennes, qui vise à créer un réseau d'accès pédestre et cyclable en lien avec les six collines 24 497 $ Circonscription de Soulanges Développement Vaudreuil-Soulanges Réalisation d'un plan d'affaires et d'un modèle financier pour la pérennité du Mont Rigaud 16 740 $ Tourisme Montérégie et Développement Vaudreuil-Soulanges Projet-pilote de navette autour du mont Rigaud 45 000 $ Total

1 239 385 $

