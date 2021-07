La ministre Diane Lebouthillier annonce un soutien d'un million de dollars du gouvernement du Canada à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup

L'établissement hôtelier louperivois se modernise pour augmenter la qualité de son offre touristique et sa compétitivité.

Le Bas-Saint-Laurent compte plusieurs entreprises et organismes dynamiques dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines organisations sont parvenues à s'adapter à la pandémie et à prospérer, alors que d'autres ont dû réduire leurs activités. Aujourd'hui, alors que nous planifions la relance économique, elles ont besoin plus que jamais d'appui pour assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Dans cette optique, l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 1 M$ à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Cette contribution remboursable permettra à l'établissement touristique quatre étoiles de réaliser des travaux de réaménagement et de rénovation de son hall d'entrée, de même que des travaux de modernisation des aires communes. Elle permettra aussi d'acquérir et d'installer un ascenseur et des équipements numériques. Les travaux, qui sont déjà entamés, seront terminés au cours des prochains mois.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

« Je suis ravie que notre gouvernement soutienne les entreprises et les organismes de l'industrie touristique du Bas-Saint-Laurent en ces moments cruciaux. Notre gouvernement investit dans ces secteurs qui ont été durement touchés par la pandémie. Des rénovations comme celles-ci permettront à l'industrie touristique de rebondir plus forte que jamais, prête à accueillir à nouveau les touristes locaux et étrangers dans nos régions. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« L'industrie touristique a été durement touchée par la pandémie, et notre gouvernement s'engage, à travers notre plan de relance pour une économie forte, à en accompagner ses joueurs clés pour qu'ils soient prêts à rebondir avec vigueur après la crise. Nous sommes là depuis le début de cette situation sans précédent, avec des mesures concrètes, et nous serons là pour appuyer le tourisme au fur et à mesure que la situation évolue. Nous ne pourrions remettre sur pied l'économie de notre pays sans l'apport des acteurs du milieu touristique. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage : Vaccins contre la COVID-19.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

