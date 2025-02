OTTAWA, ON, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, s'est rendue cette semaine à Washington D.C. pour participer à une série de réunions bilatérales avec des responsables du gouvernement américain. Elle a insisté sur l'importance des relations entre le Canada et les États-Unis et leurs liens économiques étroits, et a mobilisé ses partenaires sur des priorités communes en matière de transport. Au cours de son séjour à Washington, la ministre Anand a rencontré son homologue, le secrétaire aux Transports Sean Duffy, où elle et lui ont discuté de la sécurité des transports, du rôle vital de nos chaînes d'approvisionnement intégrées et des avantages économiques communs.

La ministre Anand a également rencontré le représentant Troy Nehls, président de la sous-commission des transports et de l'infrastructure pour l'aviation, la sénatrice Tammy Duckworth, membre supérieure du sous-comité pour la sécurité aérienne, les opérations et l'innovation de la Sécurité de l'aviation, le représentant Steve Cohen, membre supérieur de la sous-commission des transports et de l'infrastructure pour l'aviation, la sénatrice Maria Cantwell, membre supérieure de la commission sénatoriale du commerce, des sciences et des transports, et le représentant Sam Graves, président du Comité de la Chambre des États-Unis sur les transports et les infrastructures. Ensemble, ils ont discuté des tarifs douaniers et de leurs répercussions négatives pour les travailleurs et travailleuses ainsi que pour les entreprises des deux côtés de la frontière.

La ministre a également profité de l'occasion pour rencontrer les chefs de mission canadiens en poste aux États-Unis et au Mexique, et a participé à une causerie au coin du feu avec M. Christopher Sands, directeur de l'Institut du Canada du Centre Wilson.

« La poursuite de la collaboration entre nos deux pays sur les questions de transport est primordiale. Le temps passé avec nos partenaires américains a été très utile pour veiller à ce que nos relations commerciales restent fortes et mutuellement bénéfiques. »

