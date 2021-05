Le gouvernement du Canada investit dans un projet de renforcement des capacités de Two-Spirited People of Manitoba Inc.

WINNIPEG, MB, le 6 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie les organismes LGBTQ2 qui œuvrent à créer un Canada plus équitable et consciemment plus inclusif. De fait, il est déterminé à bâtir une société où tous ont les mêmes chances d'être véritablement eux-mêmes. Le 11 février 2021, le gouvernement a dévoilé le nom des 76 bénéficiaires du tout premier Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2.

Le 22 avril, l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, a rencontré des représentants de Two-Spirited People of Manitoba Inc. afin de donner le coup d'envoi au projet de renforcement des capacités communautaires, 2Spirits Building from Within, qui a reçu 285 695 dollars dans le cadre du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2.

Two-Spirited People of Manitoba Inc. pourra bonifier ses ressources internes qui œuvrent à mobiliser les communautés, ériger une structure organisationnelle et dresser des plans stratégiques et financiers de manière à assurer la stabilité à long terme de ses activités. Par ailleurs, le projet se traduira par de meilleures formations, un recrutement amélioré, la création de comités consultatifs et de cercles qui définiront les prochaines mesures, et l'établissement d'un réseau provincial pour les membres et les organismes des communautés LGBTQ et bispirituelle.

La pandémie de COVID-19 a touché tous les Canadiens et Canadiennes, mais certains segments de la population l'ont été plus lourdement. C'est le cas notamment des communautés LGBTQ2. En investissant 20 millions de dollars dans le Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2, le gouvernement reconnaît le rôle important de ces organismes pour améliorer les résultats sociaux, sanitaires et économiques des communautés LGBTQ2. C'est pourquoi l'œuvre des organismes LGBTQ2 mérite amplement cet investissement ciblé qui vise à assurer la pérennité des communautés. Consultez la liste exhaustive des organismes ayant bénéficié d'un soutien.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler aux côtés des communautés LGBTQ2 de partout au pays afin de lutter contre la discrimination sous toutes ses formes. En soutenant des organismes comme Two-Spirited People of Manitoba Inc. et en offrant une aide supplémentaire pour réaliser le Plan d'action LGBTQ2 et les projets annoncés dans le budget de 2021, nous nous employons à bâtir un Canada consciemment plus inclusif, où nous sommes tous libres d'être véritablement nous-mêmes. »

-- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Two-Spirited People of Manitoba Inc. est l'un des 76 organismes qui ont reçu de l'aide, à même la première enveloppe fédérale consacrée au fonds LGBTQ2, pour renforcer les capacités de cette communauté. En augmentant notre investissement, plus d'emplois seront créés, la qualité de vie sera accrue et les Canadiennes et Canadiens LGBTQ2 bénéficieront d'une plus grande équité. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir les efforts déployés par ces organismes essentiels. Félicitations à toutes les personnes associées à ce projet. »

-- L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Il est important de nommer notre spiritualité pour affirmer notre identité autochtone et cheminer vers la décolonisation. Le terme bispirituel est utilisé pour circonscrire un concept ancré dans la tradition et la culture autochtones. En employant ce terme, nous affirmons être des êtres spirituels vivant en harmonie avec toutes les facettes de la création. Bispirituel sert à qualifier le lien spirituel qui unit les personnes LGBTQ+ autochtones à leurs familles, communautés et nations. Par ailleurs, il évoque l'enseignement des valeurs qui nous rapproche de la nature et des dimensions spirituelles. En 1986, nous avons entrepris notre démarche bispirituelle sur les fronts de la formation, de la sensibilisation et de la revendication; nous serons encore plus en mesure de remplir notre mission grâce au Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2. »

-- Albert McLeod, président, Two-Spirited People of Manitoba Inc.

Le 11 février 2021, les ministres Chagger et Monsef ont annoncé l'octroi de 15 millions de dollars afin de réaliser 76 projets au Canada par l'entremise du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2.

Le gouvernement du Canada investit 350 millions de dollars dans le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire pour soutenir des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif qui ont besoin d'une aide financière pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Outre l'investissement de 20 millions de dollars prévu dans le budget de 2019 et visant à soutenir le renforcement des capacités et le travail communautaire des organismes canadiens LGBTQ2, le gouvernement du Canada a aussi procédé aux investissements suivants :

Affaires mondiales Canada a annoncé l'octroi de plus de 30 millions de dollars pour améliorer la situation socioéconomique des personnes LGBTQ2 dans les pays en développement;

La Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme comprend des investissements majeurs pour soutenir des festivals de la Fierté partout au Canada ;

; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé un soutien accru pour les réfugiés LGBTQI qui fuient la violence et la persécution par l'entremise du Rainbow Refugee Assistance Partnership;

Patrimoine canadien a réservé 2 millions de dollars sur deux ans dans le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine en vue de soutenir des rendez-vous de la Fierté et LGBTQ2.

Le 27 novembre 2020, en guise de première étape vers le tout premier Plan d'action fédéral LGBTQ2, la ministre Chagger a annoncé le lancement du processus de mobilisation publique. Diverses activités de mobilisation aident le gouvernement du Canada à mieux comprendre les réalités et les expériences quotidiennes des personnes LGBTQ2 au Canada dans des domaines comme l'emploi, les soins de santé, le logement et l'itinérance, et la sécurité.

