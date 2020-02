La ministre Chagger annonce le financement d'une mesure visant à lutter contre le racisme en Saskatchewan

Le gouvernement du Canada annonce l'attribution d'un financement à la campagne 2020 contre le racisme du Conseil multiculturel de la Saskatchewan

REGINA, le 7 févr. 2020 /CNW/ - La diversité est l'une des plus grandes forces sociales et économiques de notre pays. Pourtant, de nombreux Canadiens sont encore victimes de racisme et de discrimination au quotidien.

Il est extrêmement important d'appuyer les organismes et les programmes qui trouvent des moyens de combattre le racisme. Voilà pourquoi l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, est ravie d'annoncer l'attribution de 100 000 dollars au Conseil multiculturel de la Saskatchewan, en appui à leur campagne de lutte contre le racisme de 2020 « Racism: Recognize it. Reject it! ».

Cette campagne vise à resserrer les liens entre les différents groupes culturels et à favoriser la compréhension interculturelle. Elle comprendra des possibilités d'éducation dans les communautés, des ateliers de leadership pour les jeunes, ainsi des campagnes éducatives pour les écoles de la province, tout cela en vue de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, le 21 mars.

Des organismes comme le Conseil multiculturel de la Saskatchewan sensibilisent les gens aux avantages de la diversité et du multiculturalisme, en plus de veiller à ce qu'ensemble, nous bâtissions un pays plus diversifié et inclusif.

Citations

« La diversité et l'inclusion sont au cœur de l'identité canadienne. Nous avons tous la responsabilité de lutter contre la discrimination et le racisme sous toutes leurs formes. Le Conseil multiculturel de la Saskatchewan veille à promouvoir la diversité dans tous les aspects de la société et à sensibiliser la population aux dangers du racisme depuis 1975. Je suis heureuse d'annoncer que le gouvernement du Canada appuie ce travail essentiel. »

--L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Nous apprécions le soutien que continuent de nous offrir le ministère du Patrimoine canadien et la ministre Chagger. Par cet appui provenant du volet Événements du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme, le gouvernement du Canada nous montre non seulement qu'il est conscient que le racisme est un problème quotidien en Saskatchewan, lequel crée des obstacles socioéconomiques complexes, mais aussi qu'il est prêt à remettre en question le statu quo. La campagne Racism: Recognize it. Reject it! permet au Conseil de changer les choses grâce à la sensibilisation du public, à l'éducation, au leadership des jeunes, au renforcement des capacités des partenaires locaux et à la mobilisation communautaire. Nous avons hâte de renforcer les relations et de soutenir l'action un peu partout dans la province. »

-- Rhonda Rosenberg, directrice générale, Conseil multiculturel de la Saskatchewan

Faits en bref

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme fait la promotion d'une société diversifiée et inclusive. Il comporte trois volets : Événements, Projets et Renforcement des capacités communautaires. Il comprend également deux initiatives distinctes : l'Initiative Soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs et l'Initiative jeunesse Paul Yuzyk pour le multiculturalisme.

Le 25 juin 2019, après de vastes consultations à la grandeur du pays, le gouvernement du Canada a dévoilé la nouvelle stratégie de lutte contre le racisme du Canada, intitulée Construire une fondation pour le changement, qui vise à rendre le pays plus inclusif et équitable pour tous les Canadiens.

Le Conseil multiculturel de la Saskatchewan mène des activités de sensibilisation aux avantages de la diversité culturelle et aux dangers du racisme depuis 1975. Le Conseil représente en ce moment 61 organismes membres ainsi que des milliers de bénévoles déterminés à promouvoir les bienfaits du multiculturalisme.

Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019‑2022

Conseil multiculturel de la Saskatchewan (en anglais seulement)

