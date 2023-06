La ministre Caroline Proulx annonce un soutien financier de plus de 1 M$ pour développer et mettre en lumière le tourisme autochtone

WENDAKE, QC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce un soutien financier totalisant 1,1 million de dollars pour la mise à l'honneur des nations autochtones du Québec à l'événement Plaisirs d'Hiver 2023 de Bruxelles ainsi que pour le projet Geiteget, une démarche collaborative qui vise l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'intervention pour soutenir l'évolution du secteur et favoriser le développement du tourisme autochtone.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et le député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, en ont fait l'annonce aujourd'hui à Wendake, conjointement avec le président de Tourisme Autochtone Québec, M. Steve Wadohandik Gros-Louis, ainsi que le Grand Chef de la Nation huronne-wendat, M. Rémy Vincent.

Tout d'abord, 600 000 $ sont octroyés à Tourisme Autochtone Québec (TAQ) afin de coordonner la présence des 11 nations autochtones du Québec à l'événement Plaisirs d'Hiver, qui se déroulera à Bruxelles du 24 novembre au 31 décembre 2023. À l'invitation des organisateurs, elles seront mises à l'honneur lors de cet événement qui a accueilli en 2022 quelque 3,5 millions de visiteurs.

La programmation comporte des volets médiatique, culturel, commercial et gastronomique. Un Shaputuan, une grande tente traditionnelle autochtone, sera érigé pour toute la durée de l'événement. Cette installation sera le point central de l'animation réalisée par TAQ. Parmi les activités proposées pour faire la promotion du tourisme autochtone au Québec, on retrouvera des ateliers, des conférences culturelles, des projections de courts métrages et de vidéos sur les réalités, les langues, la culture, la littérature et les expériences touristiques autochtones.

Ensuite, un montant de 500 000 $ est alloué à TAQ pour le projet Geiteget, qui signifie « intelligence et connaissance » en mi'gmaq. Il vise à élaborer et à déployer un plan d'intervention sectoriel en tourisme autochtone au sein de l'industrie touristique à travers une démarche collaborative. Celle-ci se réalisera en impliquant les entreprises, les conseils de bande ou les autres partenaires autochtones et allochtones du milieu. Notons, parmi les actions prioritaires identifiées en analyse préliminaire, une large consultation des nations autochtones, une mise à jour du poids économique du secteur et une analyse concurrentielle des destinations et des tendances mondiales.

« Le tourisme autochtone a tout pour combler les visiteurs qui sont de plus en plus soucieux de l'environnement et à la recherche d'expériences responsables, authentiques et tournées vers les communautés. La participation des 11 nations autochtones du Québec à l'événement Plaisirs d'Hiver sera une occasion exceptionnelle de promouvoir l'expérience touristique autochtone et la destination du Québec auprès des Belges et des touristes internationaux. Avec le projet Geiteget, le tourisme autochtone continuera de s'épanouir au Québec et contribuera ainsi à augmenter les retombées économiques pour les communautés, en plus de favoriser le rapprochement entre les Québécois et les premiers peuples par l'entremise d'expériences touristiques et culturelles autochtones. Notre gouvernement est très fier de soutenir ces deux projets. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Il y a un intérêt indéniable pour le tourisme autochtone pour les Québécois et les publics d'outre-mer. Il s'agit non seulement d'un moteur de développement économique, mais également d'un vecteur de rapprochement entre les nations. Je souhaite un grand succès à tous les partenaires mobilisés. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« La valorisation et le rayonnement des cultures autochtones font partie des fers de lance de notre ministère. Soutenir des événements tels que Plaisirs d'Hiver, qui permettent de vivre de nouvelles expériences en lien avec les 11 nations autochtones du Québec, représente pour nous une excellente occasion de créer des liens privilégiés avec les Premières Nations et les Inuit. Le développement du tourisme autochtone est un vecteur important pour la promotion de ces cultures que nous souhaitons diffuser avec fierté à l'échelle nationale et internationale. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais

« Plaisirs d'Hiver est un rendez-vous majeur qui se déroule chez nos partenaires belges, dans la capitale de l'Europe dont l'offre aux visiteurs est réputée pour être exceptionnelle. Il s'agira d'une excellente occasion de faire briller les valeurs et la culture des Autochtones du Québec. Les 11 nations auront la possibilité de faire découvrir à un nouveau public leur histoire, leurs réalités, leur savoir-faire et leur gastronomie. Les équipes du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, de la Délégation du Québec à Bruxelles et moi-même sommes fiers de contribuer à faire connaître le Québec, notamment comme destination agrotouristique, ainsi qu'à faire rayonner la culture des Premières Nations outre-Atlantique. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis très heureux de savoir que les cultures des 11 nations autochtones du Québec rayonneront à l'international pour permettre au plus de gens possible de découvrir leur richesse. Le tourisme autochtone contribue à nous enrichir, autant socialement qu'économiquement. C'est aussi vrai ici, à Wendake, que partout au Québec. Avec cette participation aux Plaisirs d'Hiver 2023 à Bruxelles et les actions qui seront entreprises dans le cadre du plan d'intervention, cette forme de tourisme continuera sa croissance, au bénéfice de toute l'industrie touristique et de nos communautés. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

« Les annonces d'aujourd'hui marquent une nouvelle étape pour la croissance et la reconnaissance du tourisme autochtone au Québec. La demande des visiteurs pour une offre touristique autochtone est en croissance et l'offre proposée par plus de 250 entreprises des 11 nations l'est tout autant. Concrètement, l'appui du gouvernement du Québec au projet Geiteget : plan d'intervention sectoriel en tourisme autochtone dotera notre organisation de connaissances stratégiques structurantes permettant à notre industrie de poursuivre son essor et de réaffirmer l'importance du tourisme autochtone comme outil de rapprochement. L'annonce de ces investissements en ce 21 juin est hautement symbolique pour nous puisque nous célébrons aujourd'hui la Journée nationale des peuples autochtones. »

Steeve Wadohandik Gros-Louis, président de Tourisme Autochtone Québec

Le soutien financier à TAQ pour l'événement Plaisirs d'Hiver 2023 provient du ministère du Tourisme (450 000 $), du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit (75 000 $), du ministère de la Culture et des Communications (50 000 $) et du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (25 000 $).

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec contribue au montage financier avec une somme de 300 000 $ tirée des fonds qui lui sont remis par le ministère du Tourisme pour faire la promotion du Québec à l'international. Tourisme Autochtone Québec verse également un montant de 100 000 $.

Ce projet s'inscrit en phase avec l'axe 4 du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (PATRD) 2020-2025 du ministère du Tourisme, qui vise à promouvoir un tourisme bénéfique pour les individus et respectueux des collectivités.

Tourisme Autochtone Québec est l'association touristique sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme comme porte-parole officiel du tourisme autochtone et par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador comme représentant un lieu d'échange et de services dans le domaine du développement et de la promotion de l'offre touristique autochtone.

