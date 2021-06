QUÉBEC, le 3 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une allocution prononcée à l'occasion de l'assemblée générale annuelle des Éleveurs de porcs du Québec, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé l'octroi de plus de 922 000 $ à deux organisations porcines québécoises dans le cadre du programme Agri-Science, afin de favoriser l'innovation dans le secteur.

Swine Innovation Porc recevra jusqu'à 356 525 $ pour améliorer la santé des porcs au Canada en mettant au point un nouveau vaccin contre les infections à Streptococcus suis afin de réduire l'utilisation des antimicrobiens et d'élargir la couverture des souches.

Le Centre de développement du porc du Québec (CDPQ) recevra jusqu'à 565 562 $ pour un projet de recherche visant à réduire la production d'azote tout en maintenant le rendement de la croissance du bétail et la qualité de la viande.

Les producteurs de porcs du Québec continuent d'adopter des approches et des technologies de pointe afin d'améliorer leur compétitivité et de se positionner pour un avenir solide et dynamique, tout en relevant les défis posés par la COVID-19.

Citations

« Les productrices et producteurs de porcs du Québec travaillent fort chaque jour pour prendre soin de leurs animaux et pour nous assurer un accès continu à leurs produits de haute qualité. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de stimuler l'innovation pour les producteurs de porcs du Québec grâce à des travaux scientifiques et de recherche de pointe. Maintenant plus que jamais, il est important d'investir dans l'avenir et de trouver de nouvelles façons de faire progresser l'innovation et la croissance durable, et c'est exactement ce que feront ces projets. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les maladies associées à Streptococcus suis constituent l'une des infections les plus fréquemment signalées sur les fermes porcines au Canada. Les éclosions de ces maladies peuvent avoir des conséquences économiques importantes pour les producteurs, car elles peuvent entraîner une réduction des performances et une augmentation de la mortalité. Swine Innovation Porc tient donc à remercier la ministre ainsi qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour sa contribution financière à un projet visant à développer un vaccin contre S. suis. Ce projet, mené par Marcelo Gottschalk de l'Université de Montréal, est un exemple éloquent de la façon dont le gouvernement, l'industrie et la communauté scientifique peuvent collaborer afin de trouver des solutions aux enjeux auxquels le secteur fait face. »

- M. Stewart Cressman, président, Swine Innovation Porc

« L'excrétion d'azote est une préoccupation majeure pour la durabilité des productions animales. Elle est en partie responsable de l'acidification des sols, de l'eutrophisation, des odeurs et une partie de l'azote est également responsable de la production de gaz à effet de serre. L'optimisation de l'utilisation d'azote par les animaux est un des leviers pour en réduire l'excrétion. Le CPDQ tient donc à remercier la ministre ainsi qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour sa contribution financière à un projet mené par Marie-Pierre Létourneau Montminy de l'Université Laval visant à optimiser l'utilisation de l'azote par l'ajustement des apports en acides aminés essentiels aux besoins chez les porcs et les poulets de chair.»

- Laetitia Cloutier, agr., M. Sc., Responsable - Alimentation et nutrition, Centre de développement du porc du Québec inc.

Faits en bref

Le programme Agri-Science, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture, est conçu pour accélérer le rythme de l'innovation, en finançant et en appuyant les activités scientifiques à l'étape de la précommercialisation et la recherche de pointe favorable au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et des Canadiens.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018 à 2023) des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui a pour but de renforcer le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Canada .

. Fondé en 2010, Swine Innovation Porc est une société à but non lucratif qui travaille à favoriser la recherche liée au secteur porcin canadien. Parmi ses neuf membres, on retrouve le Conseil canadien du porc et huit organisations provinciales de producteurs de porcs.

Le Centre de développement du porc du Québec (CDPQ) est une organisation sans but lucratif fondé en 1992 dans le cadre d'une initiative du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Sa mission est d'optimiser la recherche l'innovation et le transfert de connaissances pour faire croître un secteur porcin profitable et durable.

Autres liens

Programme Agri-Science

Partenariat canadien pour l'agriculture

Swine Innovation Porc

Le Centre de développement du porc du Québec Inc.



Suivez-nous sur Twitter, Facebook, et LinkedIn

Site Web: Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Oliver Anderson, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 613-462-4327; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca