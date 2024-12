MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - L'aviation civile internationale rassemble des gens du monde entier. La collaboration avec nos partenaires internationaux est essentielle pour assurer la sécurité, la sûreté, l'accessibilité et la durabilité de notre espace aérien.

La présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, a pris la parole aujourd'hui au Symposium sur l'accessibilité dans l'aviation civile internationale. Cet événement, organisé conjointement par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le Conseil international des aéroports (ACI) et l'Association du transport aérien international (IATA), vise à relever les défis et à soutenir les efforts des États membres, de l'industrie et d'autres parties prenantes. L'événement a aussi pour but d'améliorer la collaboration internationale en vue de rendre le transport aérien plus accessible.

La ministre Anand a énuméré certains des obstacles à l'accessibilité qui nuisent à la dignité et à la sécurité des voyageurs et voyageuses ayant un handicap ou à mobilité réduite, en insistant sur le fait que l'industrie du transport aérien doit poursuivre ses efforts actuels en vue d'adopter une approche mondiale et intégrée pour assurer l'accessibilité à chaque étape de l'expérience de voyage.

L'objectif est un système d'aviation mondial accessible à tout le monde. Les personnes en situation de handicap doivent être incluses dans les conversations qui mènent à la résolution des défis auxquels elles font face lorsqu'elles voyagent.

C'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement du Canada a tenu le Sommet national sur l'accessibilité du transport aérien en mai dernier, afin de réunir des membres de la communauté des personnes en situation de handicap et de l'industrie dans le but de trouver des solutions immédiates et à long terme.

À l'occasion du 80e anniversaire de l'OACI, la ministre Anand a réitéré l'engagement inébranlable du Canada en tant que fier État hôte et État membre dévoué à aider l'OACI à réaliser sa vision d'un système d'aviation civile mondial sécuritaire, sûr et durable.

Citation(s)

« L'accessibilité du transport aérien est l'une de mes principales priorités. Avec nos partenaires internationaux qui travaillent ensemble pour rendre le transport aérien accessible à tous les passagers, nous sommes sur la bonne voie. Le Canada a l'honneur d'accueillir l'ACI, l'IATA et l'OACI, ainsi que de nombreuses autres organisations ici même à Montréal, la capitale mondiale de l'aviation civile, pour ces conversations. Je tiens également à féliciter l'OACI pour son 80e anniversaire. Le Canada apprécie notre relation de longue date et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration fructueuse à long terme. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

Les faits en bref

La Convention relative à l'aviation civile internationale, mieux connue aujourd'hui sous le nom de « Convention de Chicago », a été signée en 1944 et a établi les principes de base permettant le développement sécuritaire et ordonné du transport aérien international, ce qui a mené à la création de l'organisme spécialisé qui le supervise depuis, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

», a été signée en a établi les principes de base permettant le développement sécuritaire et ordonné du transport aérien international, ce qui a mené à la création de l'organisme spécialisé qui le supervise depuis, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). En tant que membre fondateur et principal contributeur de l'OACI, le Canada est fier d'être l'État hôte depuis 1947, et nous sommes pleinement engagés dans la mission de l'OACI.

nous sommes pleinement engagés dans la mission de l'OACI. La partie V de la Loi sur les transports au Canada établit le cadre pour veiller à ce que le réseau de transport fédéral soit inclusif et exempt d'obstacles pour les personnes en situation de handicap.

établit le cadre pour veiller à ce que le réseau de transport fédéral soit inclusif et exempt d'obstacles pour les personnes en situation de handicap. Le Règlement sur le transport accessible pour les personnes handicapées (2019), élaboré et appliqué par l'Office des transports du Canada en vertu de la Loi sur les transports au Canada, établit des règles pour rendre accessibles les services aériens, ferroviaires, maritimes, interprovinciaux d'autobus et dans les terminaux.

