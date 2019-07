La microbrasserie Pit Caribou acquise grâce à un financement de 3,4 millions de dollars de BDC Capital et Desjardins Capital

QUÉBEC et L'ANSE-À-BEAUFILS, QC, le 10 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La division Capital de croissance et transfert d'entreprise de BDC Capital et Desjardins Capital se sont associés pour octroyer à parts égales un financement de 3,4 millions de dollars à Vincent Coderre et Jean-François Nellis, deux entrepreneurs dynamiques de la région de La Baie-des-Chaleurs, afin de leur permettre de faire l'acquisition de la microbrasserie Pit Caribou de L'Anse-à-Beaufils en Gaspésie. Ce financement non dilutif comprend des modalités de remboursements souples et adaptées à ce type de transaction qui visent à favoriser un transfert harmonieux de l'entreprise. Investissement Québec a aussi participé à ce financement.

Première microbrasserie de l'Est-du-Québec, Pit Caribou a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux depuis sa fondation en 2007, dont celui en mai dernier de la meilleure bière blonde au Canada pour la Blonde de l'Anse décerné lors des Canadian Brewing Awards.

« Nous tenons à remercier sincèrement BDC Capital et Desjardins Capital pour leur implication et leur soutien. Grâce à leur appui, la microbrasserie est en mesure de mieux desservir sa clientèle et d'offrir des produits de qualité. Nous pouvons désormais entrer dans une nouvelle phase d'expansion et nous envisageons l'avenir avec confiance », a soutenu Vincent Coderre, président de la microbrasserie Pit Caribou.

« Cet appui de la part de nos institutions à des entrepreneurs locaux assure que Pit Caribou gardera son âme gaspésienne et continuera à faire la fierté de la région, affirme Pascal Dion, directeur, Capital de croissance et transfert d'entreprise, Est-du-Québec chez BDC Capital. Le transfert de l'entreprise s'est fait dans les règles de l'art et dans le respect de chacune des parties. Vincent Coderre, Jean-François Nellis et Francis Joncas, qui demeure au sein de l'entreprise pour les trois prochaines années, unissent maintenant leurs forces pour porter Pit Caribou vers de nouveaux sommets. »

« Avec 75 % de ses entreprises partenaires à l'extérieur de Montréal et de la Capitale-Nationale, Desjardins Capital est fier de contribuer à un transfert d'entreprise qui permet au fleuron Pit Caribou de demeurer dans le patrimoine brassicole de la Gaspésie et de poursuivre sa croissance », fait valoir Martin Labbé, directeur, Investissement chez Desjardins Capital.

À propos de Pit Caribou

Fondée en 2007, la Microbrasserie Pit Caribou a comme mission de brasser des bières de qualité en misant sur ses ressources gaspésiennes. Ils sont situés à l'Anse-à-Beaufils, un havre de pêche de la ville de Percé en Gaspésie, en plus d'opérer un pub à Percé et Montréal. En plus de leurs installations de production, ils possèdent une boutique pour faire provisions de leurs produits embouteillés et une terrasse pour déguster leurs bières sur le bord de la mer. L'entreprise compte présentement 37 employés.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital et de financement, autant pour les entreprises qui démarrent que pour celles qui visent une transition. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,4 milliards de dollars, Desjardins Capital participe à la pérennité de près de 470 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer quelque 58 000 emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site web ou consultez notre page LinkedIn.

