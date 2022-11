L'organisme reçoit 100 000 $ de la part de DEC pour le développement et l'aménagement d'un gîte touristique axé sur le mieux‑être.

MONTCERF-LYTTON, QC, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) - Moteur économique d'importance, l'industrie canadienne du tourisme générait des recettes annuelles de plus de 100 milliards de dollars avant d'être frappée de plein fouet par la pandémie. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada veille à ce que le tourisme prospère de nouveau et atteigne son plein potentiel.

Sophie Chatel, députée de Pontiac, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 100 000 $ à La maison de paille S.E.N.C., une entreprise en démarrage de la région de l'Outaouais.

Située sur un terrain de 200 acres en pleine nature dans la Vallée‑de‍-la‑Gatineau, La maison de paille S.E.N.C. opère un gîte touristique axé sur le mieux‑être. Elle offre des activités pour les familles et les visiteurs adeptes de sports d'été ou d'hiver avec accès au lac Robillard. L'entreprise offrira des séjours de retraite misant sur l'alimentation et des activités santé telles que le yoga, l'hydrothérapie, la naturopathie et des ateliers artistiques.

Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de développer une microdestination touristique dans le respect des pratiques écoresponsables. La contribution financière servira à l'ensemble des coûts reliés à la rénovation de quatre chambres et à la construction d'un bâtiment destiné à la pratique du yoga.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Notre appui à La maison de paille S.E.N.C. annoncé aujourd'hui est une étape importante dans les efforts de notre gouvernement pour le développement économique de notre région. Le secteur touristique de l'Outaouais et le récréotourisme en particulier sont des moteurs économiques importants. Ils attirent les touristes du Canada et du monde entier et leur font vivre des expériences touristiques en nature que notre pays sait si bien offrir. Je souhaite le meilleur des succès à La maison de paille S.E.N.C. pour la réalisation de ce projet emballant pour la Vallée‑de‍-la‑Gatineau et toute la région de l'Outaouais. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Notre gouvernement répond présent pour soutenir les efforts des entrepreneurs et travailleurs du secteur touristique au pays. Investir dans le développement de microdestinations, de nouveaux produits et d'expériences uniques comme celui‑ci permet aux acteurs du milieu de se tourner vers le futur. Félicitations à l'entreprise La maison de paille S.E.N.C. pour son dynamisme et sa vision! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le secteur canadien du tourisme reste l'un des plus touchés par la pandémie de COVID‑19. Nous travaillerons de concert avec les entreprises et les organisations en ces temps difficiles afin qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour offrir des produits et des services novateurs, prendre leur essor et prospérer, tout en faisant de la sécurité une priorité absolue. Le Fonds d'aide au tourisme permet aux entreprises de s'adapter pour accueillir à nouveau des clients en toute sécurité. Le Fonds fait aussi partie d'une stratégie plus vaste visant à aider le secteur à se remettre de la pandémie et à bâtir une économie qui profitera à tous. L'économie canadienne ne se rétablira pas complètement tant que notre secteur touristique ne sera pas rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton‍-‍Centre, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Nous tenons à remercier DEC pour son soutien financier dans notre projet. Cette aide aura un impact majeur au sein de notre entreprise et nous permettra de lui donner davantage d'envergure en tant que nouvelle destination touristique en Outaouais. Nous avons à cœur, mon équipe et moi, de promouvoir notre entreprise et nos services au sein de la communauté locale, et nous vous remercions pour votre confiance! »

Nadine Joannette, présidente, La maison de paille S.E.N.C.

Faits en bref

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les investissements stratégiques effectués par DEC dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme et qui contribueront à l'économie de demain.

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Lien connexe

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias : Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]