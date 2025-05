La mairesse de Montréal remet les insignes de l'Ordre de Montréal à huit femmes exceptionnelles

MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - Cette année, une remise exceptionnelle s'ajoute au calendrier habituel de l'Ordre de Montréal. Cette initiative menée par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, vise à reconnaître et célébrer huit femmes qui contribuent à l'essor de la métropole. Dévoilée à l'occasion de l'inauguration officielle de la place des Montréalaises et de la place Marie-Josèphe-Angélique, cette cohorte est nommée : Cohorte de la place des Montréalaises. Plus haute distinction montréalaise, l'Ordre de Montréal vise à rendre hommage à des Montréalaises et à des Montréalais, issus de milieux et d'origines divers, qui s'engagent pour la communauté dans des domaines d'activités variés.

« Après huit années en tant que première mairesse de la métropole du Québec, je tenais à honorer et célébrer huit femmes remarquables qui ont participé à l'histoire de la métropole, à son patrimoine et à son identité. À l'approche de l'inauguration de la place des Montréalaises et de l'anniversaire de Montréal, nous remettons les insignes de l'Ordre de Montréal à une cohorte spécialement créée pour ces femmes qui ont contribué, dans leur sphère respective, au développement, à l'édification, au rayonnement et à l'avancement de Montréal et de toute la société québécoise. Je suis très fière de poser ce geste exceptionnel, cumulé à l'inauguration de la place des Montréalaises, qui sont des gestes forts qui marquent le territoire par la reconnaissance des bâtisseuses de Montréal, auxquelles ces huit femmes appartiennent », a souligné avec fierté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Cohorte de la place des Montréalaises

Pour cette cohorte entièrement féminine, le titre de commandeure, le grade le plus élevé de l'Ordre, a été décerné à :

Janette Bertrand , journaliste, auteure de téléromans, animatrice à la radio et à la télévision.

, journaliste, auteure de téléromans, animatrice à la radio et à la télévision. Yvette Bonny , ex-pédiatre-hématologue et ex-professeure d'université.

ex-pédiatre-hématologue et ex-professeure d'université. France Charbonneau , ex-juge à la Cour supérieure du Québec.

, ex-juge à la Cour supérieure du Québec. Lesley Chesterman , chef pâtissière, autrice, animatrice et critique gastronomique.

, chef pâtissière, autrice, animatrice et critique gastronomique. Léa Cousineau , première femme à occuper la présidence du comité exécutif de la Ville de Montréal.

, première femme à occuper la présidence du comité exécutif de la Ville de Montréal. Elisapie , auteure, compositrice, interprète, réalisatrice, productrice et activiste inuk.

, auteure, compositrice, interprète, réalisatrice, productrice et activiste inuk. Pauline Marois , première femme à occuper la fonction de première ministre du Québec.

, première femme à occuper la fonction de première ministre du Québec. Kim Thúy, autrice du succès Ru, animatrice à la télévision.

À propos de l'Ordre de Montréal

Créé lors du 375e anniversaire de la fondation de Montréal, et en complément aux symboles municipaux que sont les armoiries, adoptées en 1833, et le drapeau, en 1938, l'Ordre de Montréal est la plus haute distinction honorifique décernée par la Ville. Elle vise à reconnaître les mérites de Montréalaises et de Montréalais s'étant distingués par :

l'éminence de leur contribution au développement de la ville;

la notoriété de leur apport à son rayonnement local et international;

le caractère exemplaire de leur engagement au service de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens;

la qualité remarquable de leurs réalisations professionnelles.

Pour plus de renseignements sur l'Ordre de Montréal et pour soumettre en tout temps la candidature d'une personne inspirante, visitez le site ville.montreal.qc.ca/ordre.

