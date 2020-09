La mairesse de Montréal préoccupée par les récents événements violents

MONTRÉAL, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est préoccupée par les récents événements violents survenus sur le territoire montréalais et tient à assurer la population que tous les efforts sont déployés afin d'assurer sa sécurité.

« Les événements des derniers jours impliquant des armes à feu sont inquiétants, mais je veux rassurer les Montréalaises et les Montréalais : nous prenons la situation très au sérieux et mettons en place toute une série d'actions afin d'endiguer la problématique des crimes violents. Nous ne pouvons accepter que des gestes susceptibles de blesser gravement ou même tuer des citoyennes et des citoyens se produisent sur le territoire de Montréal. Tout sera mis en oeuvre pour assurer la sécurité et le bien-être de l'ensemble de la population et rapidement résoudre ces cas », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Ainsi, une plus grande présence policière est assurée dans le Vieux-Montréal dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de visibilité. Aux heures jugées plus critiques, notamment à la fermeture des bars, des policiers seront présents en continu, en voiture et en vélo, près de lieux ciblés. Dans le quartier de Pointe-aux-Trembles, une surveillance policière accrue a également été mise en place et du porte-à-porte est mené. Des enquêtes sont par ailleurs menées rapidement et en continu grâce à la coordination des actions de la Direction de la gendarmerie et de celle des enquêtes criminelles afin d'apporter une réponse rapide et concrète aux récents événements impliquant des armes à feu qui se sont déroulés à Montréal. Enfin, afin de rassurer la population et prévenir d'autres incidents violents, le SPVM a déployé davantage d'enquêteurs et de patrouilleurs sur le terrain afin qu'ils aillent à la rencontre de la population, notamment grâce à des patrouilles à pied ou à vélo et à du porte-à-porte.

La Ville souhaite également travailler en amont les enjeux de criminalité et le volet de la prévention. « Nous avons entamé des échanges avec les autres villes de la province afin d'évaluer les meilleures pratiques permettant aux corps policiers d'incarner un service de proximité auprès de toutes les communautés. Nous souhaitons nous assurer que les ressources adaptées soient déployées pour répondre aux différents enjeux qui s'expriment sur le terrain. En tout temps, la sécurité de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais demeure notre priorité », a indiqué la mairesse Valérie Plante.

