La mairesse de Montréal approuve la sélection de Fady Dagher pour la direction du Service de police de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la recommandation du comité de sélection chargé du processus visant à pourvoir le poste de direction du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a approuvé et retenu la candidature de Fady Dagher qui, à plusieurs égards, correspond aux qualités et aux valeurs recherchées pour répondre aux défis présents et futurs du service de police de la métropole.

M. Dagher s'est présenté devant la Commission de la sécurité publique aujourd'hui pour faire part de sa vision pour l'avenir du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Le comité exécutif, le conseil municipal ainsi que le conseil d'agglomération devront tous se prononcer, d'ici le 22 décembre, sur cette nomination. Ultimement, le Conseil des ministres du Québec devra approuver ce choix, une étape qui devrait avoir lieu en janvier.

« Aujourd'hui, c'est un jour important pour Montréal et déterminant pour l'avenir de la sécurité publique dans la métropole. Avec la vision claire de notre administration, l'expertise de Martin Prud'homme, comme directeur général adjoint à la sécurité urbaine, et l'avant-gardisme de Fady Dagher, Montréal a son premier trio pour assurer la sécurité à Montréal. Fady Dagher renforcera le modèle montréalais de sécurité publique que nous mettons en place depuis plus d'un an. C'est un Montréalais qui comprend la réalité de notre métropole et de nos communautés et qui effectue un retour à la maison, lui qui a passé 25 ans au SPVM. Je félicite le comité de sélection pour sa rigueur dans la recherche de la meilleure candidature pour le poste de direction du SPVM », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« En menant une consultation publique sur les priorités et les principaux enjeux qui attendent la nouvelle direction du SPVM, notre administration a innové et fait preuve d'une grande transparence. La recommandation émise par le comité de sélection prend d'ailleurs en compte les conclusions de la consultation, qui notait que la direction du SPVM devait faire preuve de bonnes aptitudes en communication, d'un engagement fort envers la transparence et l'imputabilité ainsi que d'une volonté d'entretenir le lien de confiance avec la population. La sécurité des Montréalaises et des Montréalais est une priorité. Avec l'arrivée de Fady Dagher à la tête du SPVM, nous pourrons accélérer le déploiement de notre modèle montréalais de sécurité urbaine, qui porte déjà fruit », a souligné Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.

Le comité de sélection était formé par Julie Meunier, chef de division de la dotation des cadres à la Ville de Montréal, Martin Prud'homme, DGA - sécurité urbaine et conformité, Alain Dufort, directeur général par intérim de la Ville de Montréal, Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif, Aref Salem, chef de l'Opposition officielle, et Beny Masella, maire de la Ville de Montréal-Ouest.

