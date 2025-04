Le prix récompense 30 artistes en arts visuels contemporains exceptionnel.le.s de partout au Canada

OTTAWA, ON, le 16 avril 2025 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la Fondation Sobey pour les arts (FSA) ont dévoilé aujourd'hui la liste des 30 artistes de la longue liste du Prix Sobey pour les arts 2025, le prix prééminent des arts visuels contemporains au Canada. L'année dernière, une sixième région -- circumpolaire -- a été ajoutée pour accroître la représentation de l'ensemble du pays. Prix le plus généreux du pays et l'un des plus généreux au monde, le Prix Sobey pour les arts propulse la carrière d'artistes de tous âges grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Des bourses en argent totalisant 465 000 $ financées par la Fondation Sobey pour les arts seront décernées. Les six artistes de la courte liste, dont les noms seront dévoilés le 3 juin, feront l'objet d'une exposition spéciale au Musée des beaux-arts du Canada l'automne prochain, du 3 octobre 2025 au 8 février 2026.

Les artistes de la longue liste du Prix Sobey pour les arts 2025 sont :

Région circumpolaire

Darcie Bernhardt

Tarralik Duffy

Megan Jensen

Shirley Moorhouse

Mathew Nuqingaq

Pacifique

Charles Campbell

Hazel Meyer

Michelle Sound

Charlene Vickers

Tania Willard

Prairies

Christina Battle

Molly JF Caldwell

Erika Jean Lincoln

Jessie Ray Short

Chukwudubem Ukaigure

Ontario

Sandra Brewster

Christian Chapman

Sarindar Dhaliwal

Morris Lum

Shellie Zhang

Québec

Joyce Joumaa

Michelle Lacombe

Leisure (Susannah Wesley & Meredith Carruthers)

Malena Szlam Salazar

Swapnaa Tamhane

Atlantique

Hangama Amiri

Erin Hunt

Megan Samms

Miya Turnbull

Nelson White

« Nous sommes ravis d'annoncer les noms des 30 artistes exceptionnel.le.s retenu.e.s pour le Prix Sobey pour les arts 2025 », a déclaré Jonathan Shaughnessy, directeur, Initiatives curatoriales, MBAC et président du jury du prix Sobey 2025. « Offrir une plateforme aux voix artistiques les plus pertinentes du Canada est un des principaux piliers du prix et un des plus important.. La sélection de cette année, issue d'un grand nombre de candidatures, témoigne de l'ampleur et de la qualité de la création artistique contemporaine dans ce pays. Nous sommes reconnaissants à la Fondation Sobey pour les arts pour son partenariat soutenu et son appui généreux. »

« Au nom de la Fondation Sobey pour les arts, nous adressons nos plus sincères félicitations à chacun.e des artistes méritant.e.s sélectionné.e.s pour la liste longue de 2025 », a déclaré Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts. « Le Prix Sobey pour les arts, qui en est à sa 22e année d'existence, est une excellente occasion d'en apprendre davantage sur la composition culturelle contemporaine du Canada. En collaboration avec le Musée des beaux-arts du Canada, nous sommes très fiers de promouvoir l'art contemporain canadien auprès des publics nationaux et internationaux. »

Le nom de l'artiste ou du collectif qui remportera le prix sera annoncé le 8 novembre 2025, lors d'une soirée de célébration au Musée des beaux-arts du Canada. L'artiste ou le collectif qui remportera le prix recevra 100 000 $, alors que les autres de la courte liste recevront 25 000 $ et ceux de la longue liste recevront 10 000 $.

Pour en savoir plus et lire les biographies des artistes de la longue liste de 2025, visitez https://beaux-arts.ca/a-laffiche/prix-sobey-pour-les-arts .

À propos du Prix Sobey pour les arts

Le Prix Sobey pour les arts (PSA) est le prix prééminent au Canada pour les artistes visuels contemporains canadiens. Créé en 2002 grâce au financement de la Fondation Sobey pour les arts (FSA), le PSA a contribué à propulser la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Depuis 2016, le PSA est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la FSA.

Les ancien•ne•s gagnant•e•s du Prix Sobey pour les arts sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhaven (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021), Divya Mehra (2022), Kablusiak (2023) et Nico Williams (2024).

À propos de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 par le regretté Frank H. Sobey, grand collectionneur d'art canadien. Le Prix Sobey pour les arts a été créé en 2002 et est reconnu comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains. Le prix vise à promouvoir les nouveaux développements dans les arts visuels contemporains et à attirer l'attention nationale et internationale sur les artistes canadiens.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14 ᵉ au 21 ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

