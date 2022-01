La Journée Bell Cause pour la cause 2022 établit un nouveau record pour la santé mentale au Canada avec 164 298 820 messages de soutien

MONTRÉAL, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause 2022, un nouveau record a été établi grâce aux Canadiens et aux gens du monde entier qui ont participé à la plus grande conversation sur la santé mentale.

164 298 820 messages de soutien; augmentation de 3,2 % par rapport à l'année précédente

47 819 868 interactions sur les médias sociaux

8 214 941 dollars ajoutés au financement de Bell en santé mentale

ajoutés au financement de Bell en santé mentale 129 588 747,75 dollars de contribution totale

« Wow. Une fois de plus, je suis inspiré par la réponse des Canadiens partout au pays et des gens du monde entier, qui participent à la Journée Bell Cause pour la cause pour sensibiliser la population à la santé mentale. Merci de vous joindre à nous dans cette conversation et continuons à parler, à écouter et à être là, aujourd'hui et tous les jours. Au nom de l'équipe Bell, je tiens à vous remercier de votre soutien incroyable et de la différence que vous faites pour les personnes aux prises avec la maladie mentale. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, Bell Canada et BCE

« Quelle journée incroyable pour la santé mentale! J'aimerais vous remercier de vous joindre à la conversation, d'encourager les dons de Bell pour la santé mentale au pays et de renforcer l'élan pour faire en sorte que la santé mentale demeure une grande priorité. Continuer d'écouter, de parler et d'être présents les uns pour les autres; ce sont des gestes simples, mais puissants, que nous pouvons tous poser chaque jour, alors que nous nous efforçons en tant que nation de contribuer à créer un pays où chacun peut obtenir le soutien en santé mentale dont il a besoin. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Les chefs d'État soutiennent la santé mentale

Des chefs d'État et des personnes influentes du Canada et de partout dans le monde se sont également joints à la conversation, y compris le premier ministre Justin Trudeau , Équipe Canada , Céline Dion , Chris Hadfield , Alessia Cara , Miss Harvey , des dirigeants fédéraux, provinciaux et territoriaux de tous les partis, des leaders locaux, des équipes et des associations sportives ainsi que des athlètes, des ministères, des membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, de grandes entreprises canadiennes, des leaders du milieu de la santé, des syndicats, des étudiants et des professeurs, des artistes et des célébrités, ainsi que des centaines de partenaires de Bell Cause pour la cause d'un bout à l'autre du pays.

Merci à l'équipe de Bell Cause pour la cause!

Nous sommes reconnaissants envers tous les membres de l'équipe Bell Cause pour la cause qui ont partagé leurs expériences personnelles. Un grand merci aux Amis de Bell Cause pour la cause , à nos porte-paroles Bell Cause pour la cause Clara Hughes, Michael Landsberg, Howie Mandel, Mary Walsh, Stefie Shock, Michel Mpambara, Marie-Soleil Dion et Étienne Boulay et à nos ambassadeurs communautaires : le golfeur professionnel Andrew Jensen, l'ancien joueur de la Ligue canadienne de football Shea Emry, l'actrice Jessica Holmes, la musicienne Florence K, l'actrice Véronique Bannon et la personnalité médiatique et auteure Joanie Gonthier.

Événements virtuels de la Journée Bell Cause pour la cause dans tout le pays

En raison des restrictions liées à la COVID-19 dans de nombreuses collectivités du pays, les gens ont participé à des événements virtuels pour partager leurs messages de soutien. Plus de 200 universités et collèges ont participé à la campagne Bell Cause pour la cause sur les campus , qui offre cette année une trousse numérique pour aider les établissements d'enseignement postsecondaire à interagir avec les étudiants de tout le pays en toute sécurité.

Partout au pays, des collectivités et des partenaires ont levé le drapeau Bell Cause pour la cause, dont les membres des Forces armées canadiennes à la SFC Alert près du pôle Nord et les marins à bord du NCSM Montréal en déploiement (et d'autres membres des forces armées des quatre coins du pays).

Nouveaux projets Bell Cause pour la cause

Avant la Journée Bell Cause pour la cause 2022, près de huit millions de dollars de financement pour des projets de santé mentale ont été annoncés ou versés :

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause, qui s'élève à deux millions de dollars et soutient des organismes de bienfaisance locaux œuvrant en santé mentale, accepte maintenant les demandes de don. Les organismes de bienfaisance enregistrés sont invités à faire une demande pour un don pouvant aller jusqu'à 25 000 dollars. Depuis 2011, le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a soutenu près de 900 organismes locaux et communautaires en santé mentale partout au pays. Pour faire une demande de don, visitez le site Bell.ca/Cause .

