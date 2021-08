TORONTO, le 9 août 2021 /CNW/ - Le 15 juillet 2021, des agents de l'équipe d'Intégrité des frontières du Détachement de l'Aéroport de Toronto de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le Service de police régional de York et le Service de police régional de Peel, a exécuté de multiples mandats de perquisition et arrêté quatre hommes et deux femmes pour diverses infractions liées à l'exportation de cannabis de la région du Grand Toronto vers les Caraïbes.

Cette enquête fait suite au projet OALTO, qui visait un réseau de trafiquants de drogue et qui a mené à l'arrestation de cinq personnes accusées de plusieurs infractions criminelles en janvier 2021. L'enquête continue a mené à l'exécution de mandats de perquisition dans trois endroits à Ajax et à Toronto. Environ 80 kilogrammes de marijuana et cinq kilogrammes de haschisch ont été saisis, ainsi que plus de 40 000 $ en espèces.

Les personnes suivantes ont été inculpées :

René Smith (40 ans), d'Ajax (Ontario)

Complot en vue de commettre un acte criminel, en violation du Code criminel (4 chefs);

(4 chefs); Exportation non autorisée de cannabis, en violation de la Loi sur le cannabis (4 chefs);

(4 chefs); Possession non autorisée de cannabis à des fins d'exportation, en violation de la Loi sur le cannabis (2 chefs);

(2 chefs); Distribution non autorisée de cannabis, en violation de la Loi sur le cannabis ;

; Possession de biens criminellement obtenus, en violation du Code criminel.

Krisha Stanisclaus (31 ans), d'Ajax (Ontario)

Possession non autorisée de cannabis à des fins d'exportation, en violation de la Loi sur le cannabis ;

; Distribution non autorisée de cannabis, en violation de la Loi sur le cannabis ;

; Possession de biens criminellement obtenus, en violation du Code criminel.

Leonard Bailey (42 ans), Alisha Bailey (38 ans), Isshian Bailey (40 ans) et Aziel Bailey (33 ans), tous de Toronto (Ontario)

Possession non autorisée de cannabis à des fins d'exportation, en violation de la Loi sur le cannabis ;

; Distribution non autorisée de cannabis, en violation de la Loi sur le cannabis.

« Les groupes transnationaux du crime organisé continuent d'exploiter les possibilités d'accroître leur influence, leurs réseaux et leurs profits, même pendant la pandémie. Les produits de l'exportation illégale de cannabis sont utilisés pour faciliter l'importation illégale de stupéfiants dangereux comme la cocaïne, qui est le principal outil de revenu illégal de ces groupes. Ces résultats témoignent de l'engagement de la GRC à l'égard de l'intégrité des frontières et de la sécurité publique », a déclaré l'inspecteur Barry Dolan, officier responsable de l'Intégrité des frontières du Détachement de l'Aéroport de Toronto de la GRC.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités; cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous avez des renseignements au sujet de l'importation de substances contrôlées au Canada ou si vous souhaitez signaler d'autres activités criminelles, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, communiquer avec la GRC de l'Ontario, au 1-800-387-0020 , ou faire un signalement anonyme par l'entremise d'Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS), en tout temps.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Sergente Lucie Lapointe, Agente des relations avec les médias, Division O, GRC (Ontario)

