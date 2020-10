WINDSOR, ON, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Malgré les pressions exercées par la pandémie de la COVID-19, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) reste déterminée à protéger notre pays et à empêcher les marchandises de contrebande, comme les stupéfiants, d'atteindre nos collectivités. L'ASFC, région du Sud de l'Ontario, en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), détachement de Windsor, a annoncé aujourd'hui la saisie d'environ 21 kg de méthamphétamine présumée et l'arrestation d'un résident de Brampton. L'ASFC estime la valeur de la méthamphétamine présumée à moins de 2,7 millions de dollars.

Le 22 septembre 2020, un camion commercial est entré au Canada par le pont Ambassador à Windsor (Ontario) et a été renvoyé au secondaire pour examen. Pendant l'examen, des agents des services frontaliers ont trouvé un sac marin rempli de paquets de méthamphétamine présumée.

L'ASFC a arrêté le conducteur et a saisi les présumés stupéfiants. La GRC s'est rendue sur place et a pris en charge le conducteur ainsi que les éléments de preuve. L'enquête est en cours.

Les accusations suivantes ont été portées contre Jaspreet Singh, âgé de 29 ans et originaire de Brampton (Ontario) :

importation d'une substance inscrite à l'annexe I, en contravention à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; possession en vue de trafic, en contravention à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

La prochaine comparution en cour de Jaspreet Singh aura lieu le 8 octobre 2020 à la Cour de justice de l'Ontario, à Windsor (Ontario).

« Les agents des services frontaliers de la région du Sud de l'Ontario continuent de protéger les Canadiens et de veiller à empêcher les stupéfiants de se retrouver dans nos collectivités. Nous collaborons avec la GRC pour mettre fin à l'importation de drogues illicites à la frontière. » [traduction]

- Christine Durocher, directrice générale régionale, région du Sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

« En cette période sans précédent, nos détachements chargés de l'intégrité des frontières de la Division O de la GRC continuent de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de l'Agence des services frontaliers du Canada pour veiller à la sécurité de nos frontières et de nos collectivités. » [traduction]

- Surintendant Shawn Boudreau, agent responsable, Intégrité des frontières, Gendarmerie royale du Canada



