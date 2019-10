La GRC espère connaître une année record à l'occasion de la collecte de Noël « Jouets pour le Nord »

La GRC participe à la collecte de Noël Jouets pour le Nord depuis 2010, en partenariat avec l'Association canadienne du jouet et la société de transport Thomson Terminals.

La réussite de l'initiative Jouets pour le Nord nécessite la participation d'un grand nombre de personnes; en plus de nos sociétés partenaires, nous sommes reconnaissants pour tous les dons de sociétés, d'entreprises privées et des membres bienveillants du public qui, grâce à leur générosité, contribuent à faire naître un sourire sur le visage des enfants.

Notre reconnaissance va également aux centaines de bénévoles qui trient les jouets, emballent les cadeaux, fournissent le transport et s'occupent de la coordination et de la distribution des jouets. Nous tenons à remercier l'Aviation royale canadienne et les bénévoles de North Star Air, Gardewine, l'Association des anciens de la Gendarmerie royale du Canada, les employés des détachements de la GRC et les partenaires policiers pour tout ce qu'ils font en vue d'offrir des Jouets pour le Nord.

À ce jour, nous avons rendu le temps des Fêtes un peu plus réjouissant en distribuant plus de 542 000 $ en jouets aux enfants des collectivités nordiques de Terre-Neuve, du Labrador, du Manitoba, du Nunavut et de l'Ontario. La livraison de jouets de cette année aura lieu dans les collectivités nordiques de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Ontario.

En plus des dons d'entreprises, chaque année, des employés de la GRC de la région du Grand Toronto et des détachements environnants participent en effectuant des dons de jouets. Nous invitons les membres du public qui souhaitent contribuer à l'initiative à déposer un jouet neuf et non emballé à l'un de nos quatre détachements de la région du Grand Toronto, soit à Newmarket, Milton et à l'aéroport de Toronto, ou encore à notre Détachement régional de Hamilton-Niagara, à Stoney Creek. Des boîtes de dons seront accessibles à cette fin aux quatre bureaux entre le 1er octobre 2019 et le 12 novembre 2019, du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30.

« La GRC est bien placée à cet égard puisque nous sommes un service de police national et que nos employés et nos partenaires se trouvent partout au pays, a déclaré Robert Buller, caporal de la GRC et coordonnateur national de la collecte Jouets pour le Nord de 2019. Sauf en ce qui concerne le travail policier, je ne vois pas de meilleure façon d'exploiter ces relations qu'en coordonnant une campagne visant à livrer des jouets à des enfants qui, autrement, n'en recevraient pas, tout simplement en raison du lieu où ils vivent. »

Ne manquez pas de suivre le périple des jouets de la région du Grand Toronto jusqu'aux collectivités nordiques de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Ontario sur nos fils Twitter, Facebook et Instagram ou en suivant les mots-clics #CTAT4N et #JouetspourleNord

Consultez le site http://www.canadiantoyassociation.ca/cta/about-us/Initiatives/toys-for-the-north/cta/about-us/initiatives/toys-for-the-north.aspx (en anglais seulement) pour en savoir plus.

Site Web : GRC en Ontario

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Instagram : grcontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Caporale Louise Savard, Relations avec les médias, GRC, 905 876-9709, Courriel : media.relations.rcmp-Ontario-relations.medias.grc@rcmp-grc.gc.ca

Related Links

http://www.rcmp-grc.gc.ca/