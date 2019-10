La GRC arrête deux personnes relativement à l'importation de cocaïne

HAMILTON, ON, le 28 oct. 2019 /CNW/ - Le 29 septembre 2019, des agents des douanes de l'aéroport de Paris-Orly, ont intercepté un colis contenant environ 2,2 kg de cocaïne dissimulés à l'intérieur de sacs d'épices. Ce colis provenait d'un expéditeur de la Guyane française (Amérique du Sud) et était destiné à une adresse située à Hamilton, en Ontario. Le colis a été remis à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour la poursuite de l'enquête.

Le 10 octobre 2019, des agents de la GRC se sont présentés dans un établissement commercial situé à Hamilton, en Ontario, où ils ont procédé à l'arrestation de deux femmes au moment où celles-ci quittaient le commerce en possession du colis.

Renee Verlint (50 ans), et Denise Lam (44 ans) ont été accusées des infractions suivantes :

Importation d'une substance réglementée (cocaïne) au Canada , en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

, en violation de la Complot pour possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en violation du Code criminel du Canada (CCC) ;

; Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Complot visant à importer au Canada une substance réglementée (cocaïne), en violation du Code criminel du Canada .

Denise Lam a été mise en liberté sur cautionnement le 18 octobre 2019. Elle devra comparaître à nouveau devant le tribunal le 20 novembre 2019, à Hamilton. Renee Verlint demeurera placée en détention jusqu'à sa prochaine comparution devant le tribunal également prévue le 20 novembre prochain, à Hamilton.

« Ceux qui se livrent à la production et au trafic de drogues illicites détruisent des vies, des foyers et des collectivités. La GRC s'intéresse à ce qui se passe au-delà des frontières nationales aux endroits où proviennent les menaces et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux afin de démanteler des réseaux criminels impliqués dans des activités illégales de trafic de drogue », a déclaré l'inspecteur Barry Dolan, officier responsable du Détachement de la GRC de l'Aéroport de Toronto.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de notre collectivité. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information sur du trafic de cocaïne, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

