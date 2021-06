MILTON, ON, le 23 juin 2021 /CNW/ - Des membres de la section crimes graves et crime organisé transnationaux de la région du Grand Toronto (RGT) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont porté deux accusations de fraude de plus de 5 000 $, en violation du Code criminel, contre Xueting XU (37) de Markham, en Ontario, en raison de sa participation présumée à la fraude aux prestations d'assurance-emploi du gouvernement du Canada pour un montant de plus d'un million de dollars.

L'enquête a commencé après que la GRC a reçu des renseignements de la part de Service Canada au sujet d'une entreprise soupçonnée de soumettre des notes médicales et des relevés d'emploi fictifs lui permettant d'effectuer des demandes illégales de prestations d'assurance-emploi. L'entreprise, C2S2 Consulting Inc., située au 337-4168, avenue Finch Est, à Toronto (Ontario), était dirigée par Xueting Xu, également connue sous le nom de Cici Tsui. Xueting Xu aurait présenté des documents frauduleux à Service Canada pour obtenir des prestations d'assurance-emploi au nom de centaines de clients.

Xueting Xu doit comparaître le 4 août 2021 devant la Cour de justice de l'Ontario à Scarborough, située au 1911, avenue Eglington Est, Toronto (Ontario).

« Ces accusations criminelles envoient un message clair à la population canadienne : la GRC est déterminée à protéger l'intégrité des programmes du gouvernement fédéral du Canada et les fraudes contre le gouvernement feront l'objet d'enquêtes et de poursuites. »

-Sergent d'état-major Ken Derakhshan, section crimes graves et crime organisé transnationaux de la GRC.

