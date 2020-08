TORONTO, le 28 août 2020 /CNW/ - Genaxx Pharma Inc., Dufore Technologies Corporation et le propriétaire, Wister Wei Lap Lee, ont fait l'objet d'une enquête menée par les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sur des allégations de détournement de produits chimiques et de matériel de laboratoire vers des laboratoires clandestins. Il semble que les parties concernées savaient que ces produits allaient être utilisés pour la fabrication de substances réglementées, comme le fentanyl et la méthamphétamine.

Des agents de la GRC de la section torontoise Crimes graves et Crime organisé située à Milton ont arrêté M. Wister Lee le 27 août 2020 et ont exécuté des mandats de perquisition à sa résidence et dans les installations utilisées par Genaxx Pharma Inc. et Dufore Technologies Corporation. La police a saisi 400 barils de produits chimiques et de matériel de laboratoire.

Wister Lee, 38 ans, originaire de Markham, fait face aux chefs d'accusation suivants :

Trafic de produits chimiques sachant qu'ils seront utilisés pour produire du fentanyl, une substance réglementée, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Possession en vue de faire le trafic de tout ce qui sera utilisé pour produire une substance réglementée, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Importation illégale de précurseurs de catégorie A, en violation du Règlement sur les précurseurs ;

; Possession de produits de la criminalité, en violation du Code criminel ;

; Offre non autorisée de cession d'armes à feu à autorisation restreinte, en violation du Code criminel ;

; Tentative de possession d'une arme à feu en vue de faire du trafic, en violation du Code criminel ;

; Manquement au respect des ordonnances d'interdiction, en violation du Code criminel.

Sean Curtis McDonald, 29 ans, originaire de Toronto, fait également face au chef d'accusation suivant :

Offre non autorisée de cession d'armes à feu à autorisation restreinte, en violation du Code criminel.

« Le succès de l'enquête est attribuable aux efforts diligents des agents de la GRC, des analystes, du personnel de sensibilisation et de nos partenaires. Le détournement de produits chimiques en vue de la production illégale de fentanyl ou d'autres drogues synthétiques illégales représente un danger pour notre société. Le bien-être des personnes est un élément marqué par la négligence dans le crime motivé par le profit lié au détournement de produits chimiques. L'acquisition illégale d'armes à feu par des criminels est particulièrement préoccupante et elle amplifie la tendance à la violence. Nos collectivités et notre environnement sont exposés à des risques supplémentaires en raison du déversement illégal de déchets dangereux provenant de laboratoires clandestins », a déclaré l'inspecteur Marwan Zogheib, officier responsable de la section Crimes graves et Crime organisé de Toronto Ouest pour la GRC.

La GRC tient à remercier le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada et Santé Canada de leur collaboration au cours de la durée de l'enquête.

Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est invité à communiquer avec le service de police de sa localité; avec la GRC, en composant le 1 800 387-0020; ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Sergente Penny Hermann, Agente des relations avec les médias, Division « O », GRC (Ontario), 416 992-4409; Twitter : @GRCONT, Facebook : GRC.Ontario, Instagram : grcontario, YouTube : RCMPGRCPOLICE, Site Web : GRC en Ontario Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.rcmp-grc.gc.ca/