La FTQ, Unifor Québec et le Syndicat des Métallos accueillent favorablement la riposte d'Ottawa

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- L'aide gouvernementale doit venir avec des exigences de maintien d'emplois, font valoir les syndicats.

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Unifor Québec et le Syndicat des Métallos accueillent favorablement les mesures annoncées par le gouvernement canadien pour soutenir les entreprises et les travailleuses et travailleurs touchés par les plus récents tarifs américains. Les organisations syndicales s'inquiètent toutefois de l'absence de critères de maintien d'emplois rattachés à l'octroi de ces aides gouvernementales.

« En temps de crise, on s'attend à voir le gouvernement fédéral mettre des moyens conséquents pour aider les travailleurs et les travailleuses ainsi que les entreprises d'ici à traverser cette crise. Les programmes annoncés aujourd'hui vont dans ce sens. Mais lorsqu'on investit de l'argent public pour soutenir une entreprise, il faut s'assurer que cet effort serve à protéger les emplois. Les travailleuses et les travailleurs ne doivent pas être les victimes collatérales de la guerre commerciale », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

La FTQ, Unifor Québec et les Métallos saluent l'assouplissement des critères d'accès du programme de travail partagé à travers le nouveau Programme de maintien à l'emploi et de réorientation de la main-d'œuvre qui permettront à davantage d'entreprises et de personnes salariées d'en bénéficier.

« Ce type de mesure permettra de garder les gens au travail et de préserver leur expertise, mais elle ne sera pas applicable dans tous les milieux de travail. Quel est le soutien prévu pour les travailleurs et travailleuses qui perdront leur emploi? Des mesures plus robustes doivent être envisagées et le gouvernement fédéral doit immédiatement renforcer sa stratégie d'achat canadien pour prévenir les fermetures en amont », ajoute le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier.

Les syndicats seront attentifs aux effets des contre-tarifs et des mesures antidumping mises de l'avant par Ottawa afin qu'elles puissent bel et bien faire de la place à notre production nationale.

« Il faut une approche chirurgicale et appliquée avec souplesse, pour atteindre notre cible sans effet dommageable sur l'emploi ici. Ça prendra aussi beaucoup de vigilance aux frontières pour les faire appliquer et empêcher le dumping provenant d'autres pays qui redirigeraient leurs produits ici. Ottawa doit exiger une meilleure traçabilité des matériaux et produits pour que les mesures soient effectives », souligne le directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre.

Face à la guerre commerciale, les organisations syndicales invitent leurs membres à acheter local.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Clairandrée Cauchy, Syndicat des Métallos, 514-774-4001, [email protected]; Véronique Figliuzzi, Unifor Québec, 514-212-6003, [email protected]; David Francke-Robitaille, FTQ, 514-961-4489, [email protected]