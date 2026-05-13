Bestar : Unifor salue une relance porteuse d'espoir pour les travailleuses et travailleurs de Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, QC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Unifor Québec accueille favorablement la décision de la Cour supérieure d'approuver la vente des actifs de Bestar, une étape déterminante vers la reprise des activités de l'entreprise et le retour au travail des employés syndiqués.

Selon les informations présentées au Tribunal, la transaction devrait être finalisée dans les prochains jours. Si tout se déroule comme prévu, les premiers rappels au travail pourraient débuter dès la semaine prochaine, et l'ensemble des travailleuses et travailleurs syndiqués devraient être de retour en emploi d'ici environ deux mois.

Unifor souligne également que les emplois syndiqués sont protégés dans le cadre de la transaction et qu'une entente de principe, déjà approuvée par les membres, a été conclue avec les futurs propriétaires. Cette entente prévoit une prolongation de quatre ans de la convention collective actuelle, jusqu'en juillet 2031.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée que l'usine de Mégantic puisse reprendre rapidement ses opérations et que les employés syndiqués puissent conserver leurs emplois. L'approche des nouveaux acquéreurs de rappeler tous les salariés syndiqués et de ne pas demander de concessions majeures à la convention collective démontre un respect envers la valeur des travailleurs et travailleuses ainsi qu'une reconnaissance de l'importance de leur travail et de leur expérience dans le projet de rachat et de relance de l'usine », a ajouté Marc-André Paré, représentant national pour Unifor.

Même si certaines étapes administratives doivent encore être complétées, Unifor demeure confiant quant à l'aboutissement du processus et continuera de suivre le dossier de près afin d'assurer une reprise durable des activités et la protection des emplois.

« Après des semaines d'incertitude et d'inquiétude, cette décision représente une excellente nouvelle pour les travailleuses et travailleurs de Bestar, leurs familles et toute la communauté de Lac-Mégantic. Malgré tout, l'industrie québécoise du meuble est en difficulté et nous allons travailler sans relâche afin de soutenir son développement et lutter contre le dumping asiatique. C'est pourquoi Unifor agira directement auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête de sauvegarde qui débutera ce printemps. On ne lâche rien », a déclaré Daniel Cloutier.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

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