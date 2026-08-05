Nouvelles conditions de travail dans la sécurité privée

Les plus importantes hausses salariales négociées à vie dans le secteur

MONTRÉAL, le 5 août 2026 /CNW/ -- La section locale 8922, qui représente 12 500 travailleur.euse.s de la sécurité privée au Québec, a ratifié à 65 % un nouveau contrat de travail au terme de 68 assemblées générales tenues dans 34 villes au cours du dernier mois. Le contrat, qui couvre la période de juillet 2027 à juillet 2032, prévoit des hausses salariales totalisant 17 % : 3 % pour chacune des trois premières années et 4 % pour chacune des deux dernières.

« Il s'agit des plus importantes hausses salariales négociées dans le secteur de la sécurité privée. Elles devraient permettre de suivre l'évolution du coût de la vie et d'améliorer le sort des travailleur.euse.s », souligne la présidente de la SL 8922, Johanne Richard.

La prime pour les qualifications de secouriste passe à 0,70 $ l'heure, en hausse de 10 cents, tandis que l'indemnité kilométrique atteint 0,60 $ le kilomètre, également en hausse de 10 cents. L'accès au statut de salarié.e permanent.e est facilité. L'employeur devra accorder 32 heures consécutives de repos par semaine. Le temps supplémentaire obligatoire sera mieux encadré et limité à 14 heures, ou à 12 heures pour un quart de travail sur appel.

Les taux horaires bonifiés des salarié.e.s qui gagnent déjà plus que les salaires de base prévus seront protégés par la convention collective.

« Plusieurs avancées découlent du travail de recherche du comité de négociation, qui a comparé les salaires de la sécurité privée avec ceux de secteurs comparables. Cela a permis de revoir à la hausse les conditions dans l'ensemble du secteur. C'est bon pour les syndiqué.e.s, mais aussi pour tous les travailleur.euse.s qui en bénéficieront », souligne le représentant syndical des Métallos, Vincent Boily.

Les aspects normatifs du contrat entreront en vigueur le 5 juillet 2027. Une hausse salariale est prévue au début juillet 2027, à la fin du contrat actuel, puis la première hausse du nouveau contrat suivra en juillet 2028, sous réserve de l'adoption du décret par le gouvernement du Québec. Les Métallos ont devancé le calendrier de négociation afin que les agent.e.s de sécurité aient droit à leurs augmentations annuelles malgré les délais d'adoption des décrets.

La convention collective négociée entre les Métallos et l'APAS s'applique aux 12 500 membres de la SL 8922 et, par décret, à 22 000 travailleur.euse.s du secteur. Ainsi, les agences de sécurité privée ne peuvent se faire concurrence en abaissant les conditions de travail.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements : Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]