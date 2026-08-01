Déclenchement d'une grève à l'usine ouest d'ArcelorMittal à Contrecoeur

Les métallos exigent le maintien de leur pouvoir d'achat

CONTRECOEUR, QC, le 1er août 2026 /CNW/ -- Les quelque 300 travailleur.euse.s de l'usine ouest d'ArcelorMittal à Contrecoeur ont déclenché ce matin une grève générale illimitée. La convention collective arrivait à échéance la nuit dernière et les négociations amorcées il y a déjà plusieurs mois avec la multinationale sont dans une impasse quant au maintien du pouvoir d'achat.

« Nos membres ont clairement indiqué en assemblée que les salaires accusent un retard beaucoup trop important par rapport à l'inflation et qu'ils et elles exigent un rattrapage à la hauteur du retard accumulé », fait valoir le président de la section locale 6951 des Métallos à l'usine de Contrecoeur-Ouest, Éric Piette.

Les syndiqué.e.s se sont doté.e.s d'un mandat de grève générale illimitée dans une proportion de 97,2 % lundi dernier. Ils et elles ont rejeté dans une proportion de 90 % une proposition de convention collective jeudi dernier.

« Nos membres savent que l'usine va bien, qu'elle a réussi à réorienter sa production et tirer son épingle du jeu dans le contexte tarifaire difficile grâce à la grande collaboration des travailleur.euse.s et à la productivité importante. Ils souhaitent simplement que leur travail soit reconnu à leur juste valeur », fait valoir le représentant syndical des Métallos responsable du secteur de l'acier, Yves Rolland.

Les 300 métallos de l'usine d'ArcelorMittal à Contrecoeur-Ouest fabriquent des barres d'armature, des billettes ainsi que des tiges d'acier.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements : Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]