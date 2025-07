Ce nouveau partenariat renforce l'engagement en faveur de l'accès à l'éducation à l'échelle nationale, créant ainsi plus de voies pour les étudiants confrontés à des obstacles

TORONTO, le 2 juill. 2025 /CNW/ - La Fondation CIBC et la Fondation TELUS pour un futur meilleur ont annoncé un partenariat transformateur de 2 millions de dollars pour lancer la bourse d'études Momentum de TELUS, propulsée par la Fondation CIBC. Grâce à la contribution d'un million de dollars des deux fondations, ce partenariat pluriannuel stimulera l'élan de plus de 500 jeunes acteurs du changement de la communauté noire, en les aidant à aller au bout de leurs ambitions et à étendre leur influence partout dans le monde.

Fondation CIBC (Groupe CNW/Fondation TELUS pour un futur meilleur) De gauche à droite : Victor Dodig, président et chef de la direction, CIBC, Yom Jipur, bénéficiaire du programme de bourses d’études TELUS, Juggy Sihota, première vice-présidente et présidente, Fondation TELUS pour un futur meilleur, Soliyana Essayas, bénéficiaire du programme de bourses d’études TELUS et Darren Entwistle, président et chef de la direction, TELUS, photographiés lors d’un événement le 7 mai à Vancouver. (Groupe CNW/Fondation TELUS pour un futur meilleur) Kay Palmer photographiée en compagnie d’Akil Bishop, premier vice-président, Exploitation de détail, CIBC, le 12 juin, lors du gala Ensemble pour demain, après l’annonce du de la bourse d’études Momentum de TELUS, propulsée par la Fondation CIBC. Également sur la photo (de gauche à droite) : Samarah Maqbool, Yom Jipur et Talia Long, bénéficiaires du programme de bourses d’études TELUS. (Groupe CNW/Fondation TELUS pour un futur meilleur)

« Ce partenariat novateur réunit deux grandes fondations canadiennes ayant pour vision commune d'élargir les possibilités offertes aux jeunes en matière d'éducation et de leadership », affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « L'engagement sans précédent en matière de financement de la Fondation TELUS pour un futur meilleur et de la Fondation CIBC nous permettra d'élargir davantage notre programme de bourses d'études TELUS, offrant ainsi à la prochaine génération de leaders les outils essentiels pour soutenir leurs ambitions d'études postsecondaires tout en apportant des changements significatifs au sein de leur collectivité. Ensemble, nous ouvrons la voie à une main-d'œuvre plus inclusive et dynamique au Canada et nous créons un futur meilleur pour tous les Canadiens. »

« Le lancement de la bourse d'études Momentum de TELUS, propulsée par la Fondation CIBC témoigne des efforts soutenus des deux fondations pour offrir un avenir meilleur et plus inclusif à la prochaine génération de leaders », a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la CIBC. « Cette bourse leur donnera un élan pour les aider à concrétiser leurs ambitions et à s'attaquer à certains des enjeux les plus pressants de la société. Ce nouveau partenariat nous permet d'en faire encore plus pour créer un monde où chacun a la possibilité de réaliser ses ambitions. »

Grâce à la bourse d'études Momentum de TELUS, propulsée par la Fondation CIBC, les jeunes leaders noirs dont les talents et le leadership communautaire sont essentiels pour aider à la résolution des enjeux sociaux auront accès à de nouvelles possibilités d'apprentissage et de carrière. Des bourses seront remises à des étudiants confrontés à des obstacles financiers qui s'engagent à changer les choses dans leur collectivité. Les boursiers pourront également profiter d'un soutien complet, notamment : les programmes Mobilité pour l'avenir et Internet pour l'avenir de TELUS, un accès au Forfait vie étudiante intense CIBC et à Plani Intelli CIBC, qui peuvent aider à créer de bonnes habitudes financières, un soutien en santé mentale gratuit de TELUS Santé ainsi que des occasions d'apprentissage professionnel offertes par TELUS.

« Grâce à l'aide de la Fondation CIBC et de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, je peux me concentrer sur mes études et m'impliquer dans des activités communautaires qui me passionnent », a déclaré Kay Palmer, bénéficiaire de la bourse d'études Momentum de TELUS, propulsée par la Fondation CIBC. « Mon rêve est de travailler dans le domaine de la psychologie judiciaire et ce soutien m'aide à concrétiser le changement auquel j'aspire. Ensemble, nous poursuivrons sur cette lancée et créerons un avenir plus inclusif. »

Depuis le lancement du programme de bourses d'études TELUS en 2023, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a déjà remis des bourses à plus de 1 000 étudiants dans neuf provinces et 93 écoles différentes, et plus de 50 % des étudiants lauréats étaient au niveau postsecondaire de première génération. Comme nous avons déjà reçu des demandes pour l'année scolaire 2025-2026, ce partenariat avec la Fondation CIBC permettra à plus d'étudiants de recevoir des bourses à compter de l'automne 2025.

Pour en savoir plus sur le programme de bourses d'études TELUS et sur la façon dont vous pouvez soutenir la prochaine génération de leaders canadiens, visitez futurmeilleur.com/bourses.

À propos de la Fondation CIBC

La CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients des services bancaires personnels, d'affaires, ainsi que des secteurs public et institutionnel. La Fondation CIBC appuie notre engagement à créer un monde sans limites en favorisant l'inclusion collective, en investissant dans l'éducation financière et en soutenant la recherche sur le cancer, les traitements, l'éducation et les programmes de soutien au moyen de dons d'entreprise et de partenariats communautaires. En savoir plus sur notre impact dans les collectivités. Pour accéder aux communiqués de presse en cours et en savoir plus sur la CIBC, visitez www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

La Fondation TELUS pour un futur meilleur est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui estime que tous les jeunes méritent des chances égales de réaliser tout leur potentiel, peu importe les circonstances. En finançant chaque année plus de 500 organismes de bienfaisance qui offrent des bourses d'études de même que des programmes d'éducation et de santé, dont beaucoup sont appuyés par la technologie, la Fondation TELUS pour un futur meilleur aide des jeunes partout au Canada à acquérir des compétences, à gagner en assurance et à développer un sentiment d'appartenance. En 2024 seulement, nous avons versé plus de 11 millions de dollars en subventions à plus de 500 programmes de bienfaisance partout au Canada, et plus de 2 millions de dollars de bourses à plus de 500 étudiants et étudiantes de niveaux postsecondaires dans le besoin qui s'engagent à changer les choses dans leur collectivité.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société en technologies des communications ayant des activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Nous sommes résolus à exploiter le potentiel de notre technologie pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS accorde la priorité aux clients et aux collectivités avec passion, tout en montrant la voie partout dans le monde en matière d'excellence de service et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de 150 millions de personnes dans 200 pays et territoires grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe et retraités ont versé 1,8 milliard de dollars en espèces, en dons de produits et services, en temps et en programmes, y compris 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

