Voici les questions que les clients se posent avant de confier leurs renseignements à une entreprise en cette période de magasinage des Fêtes

TORONTO, le 16 déc. 2025 /CNW/ - En cette période des Fêtes, pendant qu'ils sont à la recherche des cadeaux parfaits et des meilleures offres, les clients doivent également faire face à d'innombrables demandes de renseignements personnels. Une adresse de courriel pour le reçu? Un numéro de téléphone pour les mises à jour de livraison? Selon le dernier sondage de TELUS sur la confiance dans les données, les consommateurs, au Canada comme aux États-Unis, se questionnent de plus en plus sur la valeur et la gestion de leurs renseignements personnels. Cette évolution vers le partage intentionnel des données signifie que les détaillants doivent démontrer des avantages clairs - commodité, économies ou meilleur service - et du sérieux quant à la confidentialité des données afin que les clients aient suffisamment confiance pour faire affaire avec eux et leur transmettre des renseignements personnels.

Le sondage révèle que 78 % de la population canadienne et 80 % de la population américaine sont plus susceptibles d'acheter auprès d'entreprises de confiance. En fait, 70 % des Canadiens et Canadiennes et 72 % des Américains et Américaines tiennent activement compte du respect de la confidentialité de leurs données lorsqu'ils décident de faire confiance ou non à une entreprise. Et pourtant, la confiance dans les entreprises reste faible. Seuls 39 % des Canadiens et Canadiennes croient que les organisations canadiennes respectent la confidentialité des données, et seuls 19 % disent la même chose des organisations américaines. Aux États-Unis, les préoccupations sont similaires. Seuls 37 % des gens estiment que les organisations américaines respectent la confidentialité des données et 31 % affirment croire que les organisations canadiennes respectent la confidentialité des données. Pour les deux tiers des consommateurs qui accordent la priorité à la confidentialité et à la confiance des données plutôt qu'à la commodité (66 % de la population canadienne et 71 % de la population américaine), la confiance est devenue un facteur déterminant.

« Les gens savent que leurs données ont de la valeur, et ils choisissent de faire affaire avec des entreprises qui les traitent avec respect, affirme Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance à TELUS. Les consommateurs ont plus de pouvoir qu'ils ne le pensent. Les entreprises qui font de la protection de la vie privée une priorité gagneront la confiance des clients. »

Alors que les acheteurs explorent les aubaines et les offres numériques cette saison, ils portent une attention particulière à la façon dont les entreprises traitent leurs renseignements personnels. Voici quelques questions que les clients peuvent se poser avant d'acheter :

La clarté, c'est important

La politique de protection de la vie privée est-elle compréhensible? 85 % de la population canadienne et 86 % de la population américaine veulent des politiques de protection de la vie privée plus accessibles. Les consommateurs veulent comprendre clairement comment une entreprise utilise leurs données.

L'entreprise utilise-t-elle avec transparence les renseignements sur les clients? 90 % de la population canadienne et 91 % de la population américaine veulent savoir comment leurs renseignements personnels sont utilisés. Les acheteurs doivent rechercher des entreprises qui l'énoncent clairement.

La sécurité avant tout

Comment l'entreprise gère-t-elle la sécurité? 89 % des Canadiens et Canadiennes et 90 % des Américains et Américaines souhaitent que les entreprises cherchent activement des moyens d'améliorer la sécurité des données. Les acheteurs doivent rechercher des entreprises qui parlent ouvertement de leurs pratiques en matière de gestion des données.

Que se passe-t-il en cas de problème? 91 % des personnes interrogées dans les deux pays veulent de l'honnêteté et de la transparence en cas de brèche de sécurité. L'entreprise fait-elle preuve de transparence au sujet des problèmes passés?

Confiance intégrée

L'entreprise dispose-t-elle d'un programme d'éthique des données? 86 % des Canadiens et Canadiennes et 87 % des Américains et Américaines affirment qu'ils font plus confiance aux entreprises dont les équipes sont composées d'experts en éthique de données. Les entreprises qui prennent au sérieux la protection de la vie privée l'intègrent à leurs valeurs.

L'entreprise est-elle déterminée à utiliser l'IA de façon responsable? 85 % de la population canadienne et 86 % de la population américaine souhaitent que les entreprises s'engagent à utiliser l'IA de manière responsable, ce qui est d'autant plus important maintenant que l'IA fait partie intégrante du quotidien.

L'entreprise investit-elle dans la formation de ses employés? 60 % des Canadiens et Canadiennes et 65 % des Américains et Américaines font davantage confiance aux entreprises qui offrent une formation en maîtrise des données à leur personnel qu'à celles qui ne le font pas.

« Les consommateurs qui font confiance à une entreprise sont plus enclins à partager des informations qui améliorent leur expérience, qu'il s'agisse de recommandations personnalisées, d'un service plus rapide ou de produits adaptés à leurs besoins, explique Mme Snively. Mais cette confiance se doit d'être méritée. Et en cette période des Fêtes, ce sont les consommateurs qui décident qui la mérite ».

Les consommateurs ont le pouvoir de choisir les entreprises qui méritent leur confiance. En posant les bonnes questions sur la protection de la vie privée et les pratiques en gestion des données, les acheteurs s'assurent que leurs renseignements personnels sont traités avec le même respect que leur argent durement gagné.

Apprenez-en davantage sur l'engagement de TELUS à l'égard des données et de la confiance en visitant le telus.com/confiance .

