TORONTO, le 16 déc. 2025 /CNW/ - kini mobile s'est associé à TELUS pour lancer Fait pour les Pinoys, de nouveaux forfaits mobiles prépayés fonctionnant à la 5G pour le marché philippino-canadien. Basés sur le réseau 5G primé de TELUS, ces forfaits économiques permettent aux clients de maintenir les services mobiles des Philippines et du Canada sur un seul appareil, tout en répondant aux besoins uniques de connectivité des résidents philippins, des étudiants internationaux, des travailleurs étrangers temporaires et des voyageurs qui séjournent dans les deux pays.

« TELUS est fière de soutenir la communauté philippine du Canada avec des solutions de connectivité spécialement conçues pour répondre à ses besoins, affirme Kal Amery, vice-président, Solutions partenaires à TELUS. Notre partenariat avec kini mobile reconnaît l'importance de rester connecté au-delà des frontières, et nous sommes ravis d'offrir un service qui aide les Philippins à maintenir ces liens vitaux avec leur famille et leur foyer sur notre réseau 5G primé. »

Conçus en fonction des besoins quotidiens des Philippins qui travaillent, vivent, étudient ou voyagent au Canada, ces forfaits aident les kababayans à rester étroitement liés à leur famille et à leurs amis, ce qui leur donne un sentiment d'appartenance tout en construisant leur vie au Canada.

« Le forfait kini Pinoy propulsé par TELUS comble la distance entre deux communautés qui comptent le plus pour nos clients, a déclaré Erin Li, directrice générale, kini mobile. Nous offrons des forfaits mobiles accessibles et de grande qualité avec des options d'eSIM et de carte SIM physique qui permettent de rester en contact avec sa famille, ses amis et les opportunités aux Philippines et au Canada facilement. »

Les forfaits prépayés kini Pinoy offrent un contrôle total sans contrat, vérification de crédit ou surprises de facturation. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

1 forfait, 2 numéros: Conservez les numéros philippins et canadiens

Conservez les numéros philippins et canadiens Appels et textos internationaux gratuits: Appels internationaux vers 20 destinations, y compris les Philippines, et messagerie texte/messagerie multimédia illimitée

Appels internationaux vers 20 destinations, y compris les Philippines, et messagerie texte/messagerie multimédia illimitée Remises GCash: Obtenez une remise GCash chaque fois que vous atteignez l'objectif de dépenses

Obtenez une remise GCash chaque fois que vous atteignez l'objectif de dépenses Récompenses d'appréciation des données: Données en prime et avantages exclusifs pour les clients fidèles

Données en prime et avantages exclusifs pour les clients fidèles Soutien client Pinoy: Des représentants philippins qui comprennent vos besoins

Les forfaits kini Pinoy propulsés par TELUS sont désormais offerts en tant qu'eSIM et cartes SIM physiques dans les points de vente de kini mobile au Canada, au www.kinimobile.com, ainsi qu'auprès de ses agences partenaires et de ses détaillants aux Philippines.

