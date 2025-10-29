Les billets pour la Loterie pour un futur meilleur, en partenariat avec WestJet, sont offerts à partir de 25 $, ce qui vous donne une chance de gagner un voyage tout inclus au Costa Rica, et tous les fonds recueillis seront versés au programme de bourses d'études TELUS.

Les Canadiens peuvent également soutenir les jeunes dans le cadre de la cinquième édition de l'Encan pour un futur meilleur annuel, dans le cadre duquel plus de 100 articles sont mis aux enchères, dont des escapades pour une fin de semaine, des billets pour des événements sportifs, des technologies sensationnelles et bien plus encore.

VANCOUVER, BC, le 29 oct. 2025 /CNW/ - La Fondation TELUS pour un futur meilleur a lancé sa deuxième Loterie annuelle pour un futur meilleur, en partenariat avec WestJet, offrant aux Canadiens de 18 ans et plus la chance de gagner un voyage en famille pour quatre personnes au Costa Rica, incluant les vols d'avion, un séjour de cinq nuits à Planet Hollywood Costa Rica by Royalton et de l'argent de poche. Les prix supplémentaires comprennent : un vol pour deux invités vers n'importe quelle destination proposée par WestJet, des cartes-cadeaux prépayées et plus encore. Les billets sont offerts à partir de 25 $ en ligne jusqu'au 5 décembre. Les membres de TELUS Privilèges peuvent échanger des points contre des participations du catalogue de TELUS Privilèges. Les membres de Récompenses WestJet peuvent maintenant associer leur compte à TELUS Privilèges et convertir leurs points en participations du catalogue de TELUS Privilèges. Dans le cadre du programme de bourses d'études TELUS, tous les profits soutiennent des étudiants de niveau postsecondaire défavorisés et animés d'une vocation sociale.

« À la Fondation TELUS pour un futur meilleur, nous constatons directement la résilience extraordinaire des jeunes Canadiens et Canadiennes qui refusent de laisser les obstacles financiers et sociaux les empêcher d'atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, explique Nimmi Kanji, directrice générale de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. Leur détermination et leur engagement à donner en retour inspirent chaque jour notre mission. Dans le cadre de la Loterie et de l'Encan pour un futur meilleur, vous pouvez devenir un catalyseur de changement en soutenant notre programme de bourses d'études TELUS et en donnant les moyens à la prochaine génération de leaders de transformer leurs collectivités et notre pays. »

Tirant profit de l'engagement continu d'aider encore plus de jeunes dans le besoin au pays, la population canadienne peut également soutenir la cause au moyen de l'Encan pour un futur meilleur . Jusqu'au 14 novembre, l'encan met aux enchères plus de 100 articles soigneusement sélectionnés, notamment des dispositifs technologiques, des escapades vacances, des billets pour événements sportifs et des articles de sport exclusifs.

Depuis son lancement en 2023, le programme de bourses d'études TELUS a soutenu près de 1 000 étudiants et étudiantes en difficulté financière partout au pays et qui sont déterminés à s'impliquer dans leur collectivité. Notamment, 53 % des bourses d'études TELUS de la cohorte 2025-2026 ont été attribuées à des étudiants qui sont les premiers de leur famille à poursuivre des études postsecondaires et 51 % à des étudiants qui travaillent activement pendant leurs études pour se soutenir sur le plan financier.

La prochaine période de candidature sera offerte aux étudiants et étudiantes admissibles au printemps 2026. Pour en savoir plus sur le programme ou faire un don afin d'aider encore plus d'étudiants et d'étudiantes à réaliser leurs rêves, visitez futurmeilleur.com

Pour en savoir plus sur la Loterie pour un futur meilleur, y compris sur la façon d'acheter des billets et pour consulter le règlement complet, visitez futurmeilleur.com/loterie . La loterie se termine le 5 décembre 2025. Pour en savoir plus sur l'Encan pour un futur meilleur, et notamment pour miser, consultez le site ici .

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

La Fondation TELUS pour un futur meilleur est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui estime que tous les jeunes méritent des chances égales de réaliser tout leur potentiel, peu importe les circonstances. En finançant plus de 500 organismes de bienfaisance au service des jeunes et en remettant plus de 500 bourses chaque année, la Fondation aide des millions de jeunes partout au Canada à acquérir des compétences, à gagner en confiance et à développer un sentiment d'appartenance. En 2024 seulement, nous avons versé plus de 11 millions de dollars en subventions et en bourses d'études TELUS, soutenant plus de 550 programmes de santé et d'éducation et plus de 500 bourses pour de jeunes acteurs du changement en difficulté financière.

Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, visitez futurmeilleur.com .

