HALIFAX, NS, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la fondation IWK a annoncé un généreux don d'un million de dollars par Bell dans le cadre de l'initiative Bell Cause pour la cause qui transformera la façon dont on prend en charge les patients ayant besoin de soins de santé mentale au service des urgences de l'IWK.

La fondation& IWK annonce un don d'un& million de dollars par Bell Cause pour la cause en soutien aux soins de santé mentale d'urgence du nouveau service des urgences de son centre de santé. (Groupe CNW/Bell Cause pour la cause)

Ce don permettra de créer un espace réservé aux soins de santé mentale qui aura sa propre salle d'attente et sera séparée des zones générales. Cet environnement thérapeutique, privé et confidentiel pour les enfants, les jeunes et les familles permettra d'optimiser les évaluations d'urgence en santé mentale et dépendances, tout en aidant à réduire la stigmatisation et les obstacles souvent associés à la recherche d'un traitement pour ces problèmes.

« Bell est fière de jouer un rôle dans la prestation de soins de santé mentale de pointe aux jeunes des Maritimes avec cette zone réservée aux services de santé mentale et de traitement des dépendances au service des urgences de l'IWK, souligne Mirko Bibic, président et chef de la direction de Bell Canada. La nouvelle salle d'attente contribuera à des soins de qualité à un moment difficile pour les jeunes et leur famille en plus de faire une différence dans le choix de recevoir ou non un traitement à l'avenir. »

Seul centre de traumatologie accrédité de niveau 1 à l'est du Québec, le service des urgences de l'IWK fournit des services aux enfants, aux jeunes et aux familles de l'ensemble des Maritimes depuis près de 40 ans. Le service des urgences de l'IWK continue d'enregistrer un nombre record de visites de patients, y compris pour des soins de santé mentale. Lors de sa création, le service des urgences n'avait pas été conçu pour tenir compte des problèmes de santé mentale.

« Nous continuons à voir un nombre élevé de visites au service des urgences de l'IWK pour des problèmes de santé mentale et de dépendances, et environ 25 % de ces patients doivent être hospitalisés, indique la docteure Alexa Bagnell, cheffe de la psychiatrie du Centre de santé IWK. La recherche sur les soins qui prend en compte la stigmatisation et les traumatismes démontre que l'expérience vécue dans les services d'urgence a une incidence sur la façon dont les patients et leurs familles envisagent de demander des soins de santé mentale plus tard. La nouvelle zone d'urgence réservée aux services de santé mentale et de traitement des dépendances offrira un espace bienveillant et privé à nos patients et à leurs familles, dans un environnement qui complète les soins exceptionnels prodigués par nos cliniciens et médecins bien formés dans le domaine de la santé mentale et des dépendances. »

« Les donateurs comme Bell Cause pour la cause joueront un rôle important pour assurer que le nouveau service des urgences de l'IWK répond aux attentes des patients des Maritimes et de leurs familles, c'est-à-dire un environnement qui s'inscrit dans la philosophie qui fait de l'IWK un endroit si spécial, indique la docteure Krista Jangaard, présidente et cheffe de la direction d'IWK Health ».

L'IWK est l'un des seuls hôpitaux au Canada où les soins médicaux et psychiatriques sont pleinement intégrés dans le service des urgences. Le service des urgences de l'IWK est le seul service de psychiatrie pour enfants et adolescents accessible en tout temps dans les Maritimes. Il est également le point d'accès du programme Santé mentale et dépendances, qui assure des services en milieu hospitalier pour les soins de courte durée. Parmi les patients qui reçoivent des soins de santé mentale pour enfants et adolescents (hospitalisations pour des soins de courte durée) au Garron Centre de l'IWK, 96 % viennent du service des urgences de l'IWK.

« Depuis près de 30 ans, Bell Aliant est un allié précieux pour l'IWK et la Fondation IWK. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur notre engagement commun d'améliorer les soins de santé mentale d'urgence et de réduire la stigmatisation autour des problèmes de santé mentale, explique Jennifer Gillivan, présidente et cheffe de la direction de la Fondation IWK. Nous sommes très reconnaissants envers Bell pour son soutien continu de notre projet visant à donner vie à cet espace réservé aux soins de santé mentale dans le nouveau service des urgences afin d'offrir aux familles des patients un environnement chaleureux pour les aider à traverser ces moments difficiles. »

La Fondation IWK est le partenaire principal d'IWK Health et de la province de la Nouvelle-Écosse pour ce redéploiement essentiel. Son objectif consiste à amasser 26,5 millions de dollars pour soutenir l'achat d'équipement spécialisé, la mise à niveau d'installations particulières, l'amélioration et la recherche.

À propos de la Fondation IWK

La Fondation IWK est un modèle d'excellence pour la santé et la médecine des femmes et de l'enfance. Elle travaille en partenariat avec IWK Health pour soutenir leur objectif d'offrir des soins de qualité aux femmes, aux enfants, aux jeunes et aux familles dans les Maritimes et ailleurs. Nos donateurs travaillent avec ardeur afin de contribuer à changer les choses pour les familles des Maritimes; l'année dernière, ils ont fait don de plus de 19,4 millions de dollars pour soutenir les priorités de soins les plus urgentes à l'IWK. Les fonds amassés soutiennent également le leadership mondial de l'IWK en matière de recherche et de transmission des connaissances, contribuant ainsi à aider d'autres personnes dans le monde entier. Consultez www.iwkfoundation.org pour obtenir plus de renseignements.

À propos d'IWK Health

Le centre IWK Health est le leader régional en matière de soins de santé et de recherche. Il est consacré au bien-être des femmes, des enfants, des jeunes et des familles dans toute leur diversité. Fervent défenseur de la santé des familles, l'IWK offre à la fois des soins complexes hautement spécialisés et des soins de santé primaires. L'IWK est un leader mondial en matière de recherche et de transmission des connaissances ainsi qu'un partenaire de formation pour la prochaine génération de professionnels de la santé. Consultez https://iwkhealth.ca/ pour obtenir plus de renseignements.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Il repose sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail et constitue un facteur clé de l'initiative Mieux pour tous. Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 400 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

