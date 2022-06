Au cours de la dernière décennie, la Fondation Air Canada a appuyé plus de 200 organismes caritatifs canadiens chaque année afin de mettre des soins médicaux à la portée d'enfants, de soulager la pauvreté infantile, et de contribuer à réaliser les rêves d'enfants. Elle a également apporté un soutien constant à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s'implique à fond dans l'aide humanitaire à l'échelle mondiale.

« La Fondation Air Canada s'inscrit au cœur de notre organisation, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Son incidence au cours de la dernière décennie s'avère inestimable et je ne peux qu'imaginer tout le succès qu'elle connaîtra à l'avenir. Je suis infiniment reconnaissant aux employés actifs, aux employés retraités, aux bénévoles, aux clients et à tous les partenaires de leur engagement et de leur dévouement au fil des ans. La Fondation peut compter sur mon soutien indéfectible et sur celui d'Air Canada. Je continuerai de donner aux employés des occasions de s'impliquer, et j'invite encore plus de partenaires et de clients à se joindre à nous. Continuons de travailler ensemble à améliorer la vie d'enfants et de leur famille. »

« Je suis fière de souligner ce jalon marquant aujourd'hui, mais chaque jour marque un progrès pour ces enfants et leur famille qui traversent des périodes difficiles, a affirmé Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada. Malgré le contexte difficile, la Fondation Air Canada a poursuivi sans relâche ses efforts pour soutenir et aider de diverses manières aussi créatives les unes que les autres les familles canadiennes dans le besoin, et nous avons bon espoir d'accroître notre impact positif dans les années à venir. »

Air Canada s'est toujours activement employée à desservir les collectivités et à leur venir en aide, partout au Canada et dans le monde. C'est toutefois le séisme de 2010 en Haïti qui a fait naître la Fondation Air Canada. Le transporteur aérien avait alors déployé une mission humanitaire destinée à apporter de l'équipement médical vital à la population et à aider les orphelinats, en ramenant au Canada des enfants haïtiens pour adoption. Air Canada a rapidement réalisé à quel point le voyage pouvait s'avérer déterminant pour permettre aux enfants de s'épanouir et leur offrir une vie meilleure.

Réalisations depuis 2012

La Fondation Air Canada s'engage à redonner aux enfants et aux collectivités au moyen de divers programmes et partenariats. Parmi ses réalisations depuis 2012, citons :

l'octroi de plus de 12 millions de dollars à des organismes caritatifs canadiens enregistrés voués à la santé et au bien-être des enfants;

l'octroi de plus de 11 000 billets d'avion à des organismes caritatifs afin d'appuyer leurs activités de financement ou l'élaboration de leurs programmes;

la concrétisation de plus de 9 000 vols permettant à des enfants de réaliser leurs rêves.

Regard sur la prochaine décennie

La Fondation Air Canada amorce sa deuxième décennie avec la ferme résolution de continuer à aider les enfants à déployer leurs ailes selon trois nouveaux axes d'intervention :

Les ailes de la santé : soutien aux hôpitaux pédiatriques, aux organismes de santé ainsi qu'au transport aux fins de traitements et de soins médicaux

: soutien aux hôpitaux pédiatriques, aux organismes de santé ainsi qu'au transport aux fins de traitements et de soins médicaux Les ailes de la protection : appui à la sécurité alimentaire, à la réunification des enfants avec leurs familles et aux survivants de la traite des personnes, soutien aux organismes d'aide humanitaire et lutte contre la pauvreté

: appui à la sécurité alimentaire, à la réunification des enfants avec leurs familles et aux survivants de la traite des personnes, soutien aux organismes d'aide humanitaire et lutte contre la pauvreté Les ailes du rêve : contribution à la réalisation de souhaits d'enfants gravement malades, handicapés ou démunis

Pour en savoir plus au sujet de Fondation Air Canada, de ses programmes et de ses partenariats, visitez www.aircanada.com/fondation

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'entremise du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, celle-ci fait don de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients d'Air Canada et d'Air Canada Rouge à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s'implique à fond dans l'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, visitez aircanada.com/fondation ou consultez le rapport de développement durable 2020 intitulé Citoyens du monde à aircanada.com/citoyensdumonde.

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: Renseignements : [email protected]; Internet : aircanada.com/medias