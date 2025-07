Le tournoi de golf annuel est la plus importante collecte de fonds de la Fondation. Il aide à améliorer la vie des enfants et des jeunes de partout au pays.

En 2024, la Fondation a remis 1,8 million de dollars à des organismes qui aident les enfants à déployer leurs ailes.

Au cours des treize dernières années, la Fondation a amassé plus de 19 millions de dollars pour la santé et le bien-être des enfants et des jeunes.

MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - La Fondation Air Canada a récemment tenu son 13e tournoi de golf annuel. Organisé au Club de golf Le Mirage à Terrebonne, au Québec, il a permis d'amasser 1,3 million de dollars pour soutenir la santé et le bien-être des enfants et des jeunes de partout au pays.

La Fondation Air Canada a récemment tenu son 13e tournoi de golf annuel. (Groupe CNW/Air Canada)

Cette édition a accueilli 296 invités et plus de 90 commanditaires, notamment des entreprises partenaires et des fournisseurs, qui se sont montrés particulièrement généreux à l'occasion de la plus importante collecte de fonds de l'année de la Fondation Air Canada. Les fonds recueillis seront versés dans le cadre du programme de subventions annuel de la Fondation afin d'apporter une aide indispensable aux enfants et aux jeunes de collectivités en quête d'équité et de donner aux enfants la liberté d'action pour atteindre leur plein potentiel.

« Chaque année, j'attends cette journée avec une grande impatience, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. En effet, plus qu'une occasion de revoir des amis, de s'en faire de nouveaux et de profiter d'une partie de golf, elle invite tout le monde à soutenir, ensemble, les enfants et les jeunes de partout au Canada. Ce tournoi témoigne de la force de l'union et démontre comment, en nous rassemblant, nous pouvons engendrer des changements significatifs et apporter de la joie à des familles et à des collectivités méritantes. Je remercie toutes les personnes qui participent à cet événement important et qui contribuent chaque année, de bien des façons, à la réussite de cette journée. »

« Une fois encore, nous pouvons célébrer la remarquable générosité des partenaires et amis d'Air Canada, s'est réjouie Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada. Merci du fond du cœur à chacun d'entre eux, ainsi qu'à nos bénévoles, d'œuvrer à un changement durable dans la vie de ces enfants et familles. Leur engagement constant prouve qu'il est possible de travailler ensemble à un objectif commun. »

En 2024, la Fondation Air Canada a remis 1,8 million de dollars à des organismes caritatifs partout au pays. Ces dons ont permis la prestation d'environ 900 000 repas dans le but de lutter contre l'insécurité alimentaire, notamment en offrant un soutien essentiel aux écoles des communautés autochtones et en fournissant des repas santé aux enfants pendant l'été, lorsque les écoles sont fermées. En outre, ils ont contribué au bien-être et à la qualité de vie de nombreux enfants et leurs familles dans le cadre du programme de pédiatrie sociale de la Fondation Dr Clown au sein de la communauté atikamekw de Manawan, au Québec.

Le tournoi a été organisé et animé par des employés d'Air Canada, dont certains ont fait découvrir leurs talents aux invités, comme Yoko Sawai, spécialiste - Expérience client, qui a joué du piano pendant le cocktail dînatoire. La Fondation Dr Clown, partenaire historique de la Fondation Air Canada, était présente pour interagir avec les invités et leur faire profiter de ce moment, notamment en prenant des photos avec eux et en faisant connaître l'incidence significative de ses programmes de clowns thérapeutiques dans les hôpitaux et les communautés autochtones. Tye, Chloé et Mohamed qui représentaient HEROS Hockey, un organisme caritatif reposant sur le bénévolat qui, grâce au hockey, développe les aptitudes à la vie quotidienne et l'autonomie des jeunes marginalisés, se sont occupés du kiosque de limonade particulièrement prisé et ont ainsi contribué à recueillir plus de 12 000 $. En primeur cette année, le Plinko de la générosité, un jeu interactif inédit mettant à l'honneur nos Journées de l'aviation pour l'autisme, a permis de recueillir près de 15 000 $ auprès des participants et des bénévoles, qui seront remis à des organismes locaux axés sur l'autisme partout au pays.

Le mois dernier, la Fondation Air Canada a dévoilé son Rapport d'impact 2024, qui met en lumière les remarquables contributions apportées aux collectivités tout au long de l'année. Ce rapport souligne les réalisations de la Fondation dans divers domaines, notamment ses programmes, ses partenariats, ses activités de collecte de fonds et ses initiatives de mobilisation du personnel.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'intermédiaire du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, elle fait don de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s'implique à fond dans l'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, consultez le Rapport d'impact 2024.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

