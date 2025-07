Ce partenariat élargi ouvre la porte à plus de 30 itinéraires à escale unique et à des correspondances sans tracas

Le code de chaque transporteur sera ajouté sur 10 liaisons assurées au départ de leur plaque tournante respective à Rome et à Toronto

L'activation de l'exploitation à code multiple marque une étape importante dans la préparation de l'intégration d'ITA Airways au réseau Star Alliance

MONTRÉAL et ROME, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Air Canada et ITA Airways ont annoncé aujourd'hui avoir franchi une étape importante de leur partenariat en concluant un accord d'exploitation à code multiple qui offrira aux clients des options de voyage plus pratiques entre le Canada, l'Italie et ailleurs.

Air Canada et ITA Airways ont annoncé aujourd’hui avoir franchi une étape importante de leur partenariat en concluant un accord d’exploitation à code multiple. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec ITA Airways grâce à notre nouvel accord d'exploitation à code multiple, qui bonifie notre réseau robuste de vols pour l'Italie, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret, d'Air Canada. Ce renforcement de nos liens permettra aux clients voyageant avec Air Canada à destination de Rome-Fiumicino de réserver facilement des correspondances sans tracas pour dix destinations populaires en Italie, en Afrique, en Israël et en Albanie. De même, les clients d'ITA Airways arrivant à Toronto bénéficieront d'un accès à dix villes canadiennes et américaines clés de notre réseau.

« Parallèlement aux efforts déployés pour faciliter l'intégration d'ITA Airways au réseau Star Alliance, nous développons d'importantes synergies de partenariat. Nous établissons ainsi les bases d'une solide relation à long terme entre nos deux sociétés aériennes nationales. »

« L'accord d'exploitation à code multiple avec Air Canada est un grand pas en avant pour notre stratégie de croissance, a déclaré Joerg Eberhart, chef de la direction et directeur général d'ITA Airways. Ce partenariat améliore la connectivité pour nos passagers qui voyagent entre l'Italie et l'Amérique du Nord, notre premier marché hors Italie, aussi bien pour les voyages d'agrément que pour les voyages d'affaires. En outre, il nous permet d'offrir des correspondances sans tracas aux passagers d'origine italienne qui résident au Canada et aux États-Unis, en facilitant leurs voyages pour l'Italie et au-delà, tout en leur donnant l'occasion de faire pleinement l'expérience de l'excellence italienne, dont ITA Airways est une fière ambassadrice dans le monde entier. »

Dans le cadre de l'accord, Air Canada ajoutera son code AC sur certaines liaisons exploitées par ITA Airways au départ de Rome-Fiumicino, notamment pour cinq destinations populaires en Italie, soit Lamezia Terme, Palerme, Catane, Florence et Bari; pour trois villes en Afrique, à savoir Le Caire, Tunis et Alger*, ainsi que pour Tirana et Tel-Aviv (cette dernière liaison étant temporairement suspendue). ITA Airways ajoutera son code AZ sur certaines liaisons assurées par Air Canada au départ de l'aéroport Toronto Pearson, soit Montréal, Ottawa, Vancouver, Edmonton, Calgary et St. John's, et sur certains services entre le Canada et les États-Unis, soit Boston, Orlando, Dallas et Fort Lauderdale.

* Les liaisons au départ et à destination de Tunis et d'Alger sont sous réserve de l'approbation des autorités gouvernementales.

Les billets pour les vols à code multiple sont offerts à la vente dès aujourd'hui, pour des voyages effectués à partir du 21 juillet.

Les deux transporteurs travaillent à la mise en œuvre de la réciprocité d'accumulation et d'échange de points au sein de leur programme de fidélité respectif. ITA Airways se prépare également à se joindre au réseau Star Alliance à titre de membre à part entière. Des efforts sont déployés pour permettre au transporteur d'atteindre ce statut au début de 2026.

Ce partenariat permet à Air Canada de bonifier son réseau de vols à destination de l'Italie et d'offrir cet été jusqu'à 39 vols hebdomadaires et plus de 13 000 places par semaine. En mai, le transporteur a lancé une nouvelle liaison entre Montréal et Naples, la ville-porte de la côte amalfitaine. Naples est la quatrième liaison sans escale entre le Canada et l'Italie. Elle vient s'ajouter aux services à destination de Milan, de Rome et de Venise. De plus, Air Canada propose des correspondances intermodales ferroviaires avec Trenitalia, le principal exploitant de services de transport ferroviaire en Italie, qui offre des liaisons par train régionales, de nuit, internationales et à grande vitesse. Ces correspondances intermodales permettront aux clients de se rendre dans 30 autres destinations en Italie.

Pour la saison estivale en cours, ITA Airways dessert 59 destinations en tout, dont 16 liaisons intercontinentales, 27 liaisons internationales et 16 liaisons intérieures. Pour la période de pointe estivale, le transporteur ajoute à ces destinations 12 itinéraires saisonniers en Méditerranée au départ de Rome-Fiumicino et de Milan-Linate. Parmi ces services, 9 sont internationaux, à destination notamment des Baléares (Ibiza, Majorque et Minorque) et de plusieurs îles grecques (Rhodes, Héraklion, Corfou, Zante et Céphalonie), et 3 sont intérieurs, à destination des îles italiennes de Lampedusa et de Pantelleria, entre autres. Par ailleurs, en plus des liaisons saisonnières, ITA Airways a récemment rehaussé son offre aux passagers en leur proposant des correspondances pour plus de 100 destinations supplémentaires (en Europe et ailleurs dans le monde) grâce à des accords d'exploitation à code multiple conclus avec cinq sociétés aériennes de Lufthansa Group : Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Air Dolomiti.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

À propos d'ITA Airways

ITA Airways est la compagnie aérienne italienne de référence. Détenue à 59 % par le ministère italien de l'économie et des finances, et à 41 % par Deutsche Lufthansa AG, elle propose des services de transport aérien de passagers et de fret, assurant à l'Italie une connectivité de qualité avec des destinations internationales capables de soutenir le tourisme et les échanges commerciaux, tout en garantissant des liaisons nationales grâce à une approche de mobilité intégrée. Grâce à une digitalisation avancée de ses processus, visant à offrir une expérience optimale et des services personnalisés, la Compagnie place le service client au cœur de sa stratégie, tout en s'engageant fermement en faveur de la durabilité. Cet engagement se décline sur plusieurs plans : environnemental (flotte jeune, technologiquement avancée pour réduire l'impact environnemental), social (attention portée aux personnes et aux collectivités sur les territoires où elle opère) et organisationnel (intégration de la durabilité dans ses stratégies et processus internes).

Renseignements : [email protected]

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

ITA Airways : Renseignements pour les médias : Pietro Caldaroni, directeur des Communications d'ITA Airways, Adresse électronique : [email protected]