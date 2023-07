Le tournoi de golf annuel de la Fondation Air Canada est le principal événement de collecte de fonds de la Fondation

En 2022, la Fondation Air Canada a donné 1,6 million de dollars à 41 organismes

Au cours des onze dernières années, la Fondation Air Canada a amassé plus de 10 millions de dollars au profit de la santé et du bien-être des enfants et des jeunes

MONTRÉAL, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Cette année, à l'occasion de son onzième tournoi de golf annuel, la Fondation Air Canada a amassé une somme record de près de 1,3 million de dollars. Chaque année, ce tournoi est le principal événement de collecte de fonds de la Fondation Air Canada pour appuyer des organismes caritatifs voués à la santé et au bien-être des enfants et des jeunes au Canada.

Cette année, à l’occasion de son onzième tournoi de golf annuel, la Fondation Air Canada a amassé une somme record de près de 1,3 million de dollars. (Groupe CNW/Air Canada)

« Au nom de la Fondation Air Canada, nous remercions les participants, les commanditaires et les bénévoles, qui ont uni leurs efforts pour soutenir la Fondation. Vos généreuses contributions soutiendront directement des milliers d'enfants d'un océan à l'autre, en leur permettant d'accéder à des soins médicaux qui ne sont pas offerts dans leur collectivité, en leur offrant la sécurité alimentaire et en les aidant à réaliser leurs rêves », a déclaré Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada.

« L'événement de cette année n'aurait pas été possible sans le dévouement des employés d'Air Canada, qui ont assuré l'ensemble de l'organisation et de l'accueil du tournoi. Et nous étions particulièrement fiers de vous présenter les talents artistiques de nos employés lors du concert de la soirée, a affirmé Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Nous tenons également à remercier chaleureusement les bénévoles, les personnes qui nous soutiennent ainsi que nos donateurs. Grâce à votre partenariat et à votre générosité, la Fondation Air Canada poursuit sa mission d'aider les enfants dans le besoin partout au Canada. »

Le tournoi de golf 2023 de la Fondation Air Canada s'est tenu au Club de golf Saint-Raphaël le lundi 10 juillet, et a accueilli environ 400 invités.

Liam et Nolan, ambassadeurs de la Fondation Air Canada et représentants de la Fondation pour l'enfance Starlight Canada, un partenaire de la Fondation Air Canada, ont assumé d'importantes fonctions en s'occupant du très populaire kiosque de limonade. Ensemble, ils ont amassé environ 13 500 dollars.

Tous les fonds récoltés dans le cadre de cet événement contribuent directement à la santé et au bien-être des enfants au Canada. Au cours des onze dernières années, la Fondation Air Canada a amassé plus de 10 millions de dollars au profit des enfants et des jeunes.

Plus tôt cette semaine, la Fondation Air Canada a publié son Rapport d'impact 2022, dans lequel elle présente en détail les répercussions de ses activités sur les collectivités en 2022, par la voie de ses programmes, de ses partenariats, de ses collectes de fonds et de ses initiatives de mobilisation des employés.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'intermédiaire du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, celle-ci fait don de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord de leur vol ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. La Fondation offre également un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et participe activement à l'aide humanitaire internationale lorsque les circonstances l'exigent. Pour de plus amples renseignements sur la Fondation Air Canada, veuillez consulter le Rapport d'impact 2022.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

