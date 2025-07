Quatre vols hebdomadaires sans escale pour Lima , soit deux au départ de Montréal et deux au départ de Toronto

Premier transporteur aérien canadien à offrir des vols sans escale pour la destination mexicaine en vogue de Puerto Escondido au départ de Toronto , et à proposer une liaison pour Tepic , à la Riviera Nayarit, au départ de Vancouver

Vols hebdomadaires sans escale reliant Montréal au Belize

MONTRÉAL, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la poursuite de l'expansion de son réseau pour la saison hivernale 2025-2026, notamment grâce à la reprise du service sans escale pour Lima, au Pérou, avec deux vols hebdomadaires au départ de Montréal et deux autres au départ de Toronto. Le transporteur ajoute également trois nouvelles liaisons avec l'Amérique centrale et le Mexique, soit Montréal-Belize City, Toronto-Puerto Escondido* et Vancouver-Tepic, à la Riviera Nayarit*, s'appuyant sur la récente annonce de son expansion en Amérique latine. Ces vols sont offerts à la vente dès maintenant à aircanada.com, par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et auprès des agents de voyages.

Air Canada a annoncé aujourd’hui la poursuite de l’expansion de son réseau pour la saison hivernale 2025-2026, notamment grâce à la reprise du service sans escale pour Lima, au Pérou, avec deux vols hebdomadaires au départ de Montréal et deux autres au départ de Toronto. (Groupe CNW/Air Canada)

« Cet hiver, dans le cadre de sa stratégie Nouveaux horizons, Air Canada diversifie davantage son réseau mondial en tirant parti de la forte demande pour les voyages d'agrément, notamment pour des destinations vacances prisées en Amérique du Sud et en Amérique centrale, ainsi que dans les régions d'Oaxaca et de la côte du Pacifique au Mexique, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret, d'Air Canada. Nos nouvelles liaisons sont conçues de manière à offrir des correspondances pratiques tant pour les voyageurs du Canada que pour ceux de l'Europe, ainsi que pour tirer profit des occasions de transport de fret dans la région.

« Les clients auront encore plus d'options intéressantes pour planifier leurs vacances cet hiver. De la riche histoire et des sites archéologiques du Pérou à la légendaire barrière de corail du Belize, en passant par les destinations vacances vibrantes et à découvrir en forte émergence au Mexique, Air Canada est fière de proposer à ses clients de nouveaux endroits fantastiques à explorer. Nous avons hâte de vous accueillir bientôt à bord de nos vols, assurés par notre société aérienne de renom », a conclu M. Galardo.

Les nouvelles liaisons d'Air Canada avec le Mexique ouvrent la voie vers certaines des destinations vacances les plus en vogue du pays, qui passent souvent inaperçues. Niché le long de la magnifique côte d'Oaxaca sur le Pacifique, Puerto Escondido est un havre du surf propice à la détente reconnu pour ses plages de sable doré et ses vagues extraordinaires. Grâce aux nouveaux vols sans escale au départ de Toronto, les voyageurs canadiens en quête de merveilles inusitées pourront facilement accéder à ce paradis bohème.

Le nouveau service d'Air Canada reliant Vancouver à Tepic, sur la côte ouest du Mexique, ouvre une nouvelle porte d'entrée à la Riviera Nayarit. Celui-ci tombe à point pour l'ouverture en octobre 2025 d'une nouvelle autoroute reliant Tepic à Puerto Vallarta. De l'aéroport de Tepic, vous pourrez accéder, en 30 à 60 minutes de voiture, à de véritables perles côtières comme San Pancho et sa scène artistique, Sayulita et son paradis du surf ou encore la luxueuse Punta Mita. Cette nouvelle liaison offre aux voyageurs un autre point d'accès permettant d'explorer les paysages vibrants, les plages immaculées et la riche mosaïque culturelle qui font de Nayarit l'une des régions les plus captivantes du Mexique.

Cet hiver, Air Canada offrira plus de 80 000 places hebdomadaires à bord de plus de 55 vols quotidiens pour 52 destinations en Amérique latine et dans les Caraïbes, ce qui constitue le plus grand nombre de destinations soleil jamais desservies par la société aérienne.

Vols d'Air Canada à destination du Pérou :

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d'exploitation Saison AC88 Montréal (YUL) Lima (LIM) 18:00 02:15 (+1 jour) Mer., sam. Du 6 déc. 2025 au 25 mars 2026 AC89 Lima (LIM) Montréal (YUL) 08:00 16:20 Mer., sam. Du 6 déc. 2025 au 28 mars 2026 AC86 Toronto (YYZ) Lima (LIM) 22:10 06:10 (+1 jour) Mar., ven. Du 5 déc. 2025 au 27 mars 2026 AC87 Lima (LIM) Toronto (YYZ) 08:00 15:55 Jeu., dim. Du 7 déc. 2025 au 26 mars 2026

Nouvelles liaisons hivernales d'Air Canada pour l'Amérique centrale et le Mexique :

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d'exploitation Saison AC1876 Montréal (YUL) Belize City (BZE) 17:45 22:05 Lun. Du 8 déc. 2025 au 6 avr. 2026 AC1877 Belize City (BZE) Montréal (YUL) 11:00 16:40 Mar. Du 9 déc. 2025 au 7 avr. 2026 AC1895 Toronto (YYZ) Puerto Escondido (PXM)* 10:10 13:43 Mer. Du 17 déc. 2025 au 8 avr. 2026 AC1894 Puerto Escondido (PXM) Toronto (YYZ) 14:45 21:24 Mer. Du 17 déc. 2025 au 8 avr. 2026 AC1350 Vancouver (YVR) Tepic, Riviera Nayarit (TPQ)* 09:45 15:45 Mer. Du 17 déc. 2025 au 8 avr. 2026 AC1351 Tepic, Riviera Nayarit (TPQ) Vancouver (YVR) 16:45 20:55 Mer. Du 17 déc. 2025 au 8 avr. 2026

* La vente de billets pour ces liaisons est soumise à l'obtention de l'autorisation du gouvernement du Mexique.

